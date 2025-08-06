Noroña critica carta de Andy López Beltrán sobre viaje a Japón: “Es malísima”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “malísima” la carta publicada por Andrés Manuel López Beltrán en la que justificó su viaje de vacaciones a Tokio, Japón.

Durante una entrevista en el Senado, el legislador del PT puso en duda que el propio López Beltrán haya escrito el mensaje difundido en su cuenta de Instagram, y comparó el caso con una supuesta carta de renuncia falsa atribuida en su momento al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

“No sé si la escribió él. Hubo una carta de supuesta renuncia de Adán Augusto que él no escribió. Francamente, no le veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que diga si la hizo o no. Y ya si él dice que sí, entonces opino. De cualquier forma, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, expresó Fernández Noroña.

Noroña pone en duda la autenticidad del mensaje

Ante los reporteros, el senador reiteró su escepticismo sobre el contenido y autoría de la carta, a pesar de que ésta fue publicada desde la cuenta personal de López Beltrán.

“¿Pero fue publicada en su Instagram?”, le preguntaron los reporteros, a lo que el funcionario respondió: “¡Ah, bueno! Pues ya dije”.

Cabe recordar que, a finales de julio, cuando estalló la polémica por el viaje del hijo del expresidente a Japón, el propio Fernández Noroña defendió su derecho a tomar vacaciones.

La carta que Andy López publicó

López Beltrán, quien actualmente se desempeña como secretario de Organización de Morena, publicó una carta en sus redes sociales en la que explicó que su viaje fue costeado con recursos propios y se trató de unas vacaciones tras “extenuantes jornadas de trabajo”.

En el mensaje, dirigido a la militancia de Morena, explicó que informó verbalmente del viaje a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y detalló que viajó a Tokio con una escala previa en Seattle, en un vuelo comercial.

También desmintió versiones que lo señalaban por lujos excesivos: negó haber usado aviones privados o del Ejército y precisó que se hospedó en un hotel con tarifa de 7 mil 500 pesos por noche, y no de 50 mil, como se había difundido.

“Mis adversarios y los hipócritas conservadores mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme”, escribió en la carta, donde denunció una campaña de “linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”. A pesar de la controversia, López Beltrán ratificó su compromiso con los principios de la 4T, alineándose con la línea ética de la presidenta Claudia Sheinbaum: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“Siempre valdrá la pena pagar una cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa y en contra de los opresores del pueblo”, concluyó.

