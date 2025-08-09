GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, salió a defender a dirigentes de Morena tras las críticas por sus viajes y compras personales, como el viaje de Andy López Beltrán a Tokio y el calzado de lujo del diputado Sergio Gutiérrez Luna. Dijo que no se debe criticar a quienes pagan con sus propios recursos.

Noroña dijo en un video que la “decorosa medianía” debe entenderse en función de los ingresos personales y que cada quien puede gastar lo que su bolsillo le permita.

“Hoy vi que estaba diciendo alguien de la dirección de Morena, creo, que aunque tengas para pagarte algo, no, no, no, no, no. Juárez fue muy claro sobre la justa medianía, lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto”, dijo.

Fue la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien pidió, a raíz del viaje del hijo de AMLO a Japón, que los líderes del partido den ejemplo con austeridad y justa medianía.

“No nos pueden acusar de nada”: Fernández Noroña

Fernández Noroña también aseguró que, como la oposición no tiene argumentos en su contra, usa de pretexto los viajes de los morenistas para atacarlo.

“Entonces, ahí se les está abriendo un flanco a la derecha, no nos pueden acusar de nada y lo único que traen son: ‘amantes de los lujos, contradicciones, se dicen austeros y no lo son’. Y ellos dándose la gran vida y robando al pueblo”, explicó.

Al respecto, Claudia Sheinbaum recordó que el poder debe ejercerse con humildad y que los morenistas deben apegarse a los principios de austeridad del movimiento. La oposición ha cuestionado a varios líderes por sus viajes, como a Ricardo Monreal (España), Mario Delgado (Portugal) y López Beltrán (Tokio).

López Beltrán, en su carta, negó usar vuelos privados o alojarse en hoteles caros. También denunció una campaña de “linchamiento político” y reafirmó su compromiso con los principios de la 4T.

