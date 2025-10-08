Noroña discute con reporteros por vuelo privado

GENERANDO AUDIO...

Noroña defendió su vuelo en jet privado a Coahuila. Foto: Cuartoscuro

En el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, integrante de la bancada de Morena, protagonizó un intercambio con reporteros que lo cuestionaron por viajar en un avión privado durante una gira por Coahuila, lo que generó polémica por el uso de recursos y la congruencia con los principios de austeridad republicana que impulsa su partido.

Durante la entrevista, los comunicadores le preguntaron al senador por qué no había comentarios sobre su vuelo, a lo que respondió que se trataba de “un taxi aéreo” utilizado por cuestiones de agenda.

“Tenía poco tiempo para hacer la gira por Coahuila. Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña; en dos días requería moverme con mayor rapidez”, argumentó.

Noroña justifica el vuelo y asegura que no se usaron recursos públicos

Al ser cuestionado sobre la congruencia de utilizar un jet privado, Fernández Noroña insistió en que no se trató de un exceso y que el traslado no violenta la política de austeridad. “La compañera presidenta ha dicho claramente que, cuando es necesario, se puede utilizar. Yo voy a seguir recorriendo el país”, declaró ante los medios.

Ante la insistencia de los reporteros sobre la procedencia del dinero, el legislador negó que se hayan usado recursos públicos.

“No se pagó con dinero público, de ninguna manera. Absolutamente no”, sostuvo.

En medio de la discusión, Fernández Noroña comentó en tono burlón que el vuelo había sido pagado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, y lanzó una respuesta sarcástica a uno de los reporteros de TV Azteca, señalando que era “un humilde empleado” del empresario.

Polémicas anteriores de Noroña por lujos

No es la primera vez que Fernández Noroña enfrenta cuestionamientos por temas relacionados con lujos o estilo de vida. Recientemente, fue señalado por la propiedad de una casa en Tepoztlán, Morelos, mientras mantenía un discurso de austeridad.

En esta ocasión, el legislador defendió su actuación y afirmó que “no hay ninguna situación incorrecta”, pese a los cuestionamientos de los reporteros por un posible contraste entre su discurso político y el uso de transporte privado.

