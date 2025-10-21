GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitará una licencia temporal en el Senado de la República, aclarando que su decisión no está relacionada con los recientes señalamientos o escándalos mediáticos, sino con una “tarea importante dentro del movimiento de la Cuarta Transformación (4T)”. La solicitud será presentada formalmente esta semana ante la Mesa Directiva del Senado.

En en una transmisión en su canal en YouTube., el legislador del Partido del Trabajo (PT) explicó que la licencia será temporal, sin precisar la duración exacta, y enfatizó que no se trata de un rompimiento con la coalición oficialista ni de un alejamiento de la vida pública.

“Es una tarea necesaria, es temporal y es importante. No es por ningún escándalo ni por asuntos personales”, afirmó.

“Ya empezaron a especular y el golpeteo, que por los escándalos. Me hacen los mandatos con todas sus intrigas”.

Fuentes legislativas indicaron que la solicitud podría presentarse en sesión del martes 21 de octubre, y que, de aprobarse, entraría en vigor de inmediato, permitiendo que un suplente asuma temporalmente el escaño. Compañeros de bancada manifestaron su respaldo a Noroña, destacando su papel en la defensa del proyecto político de la 4T.

Fernández Noroña aclaro que él estará cinco años más en el Senado.