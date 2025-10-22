GENERANDO AUDIO...

Noroña recibió un regalo mientras es un senador. AFP/Cuartoscuro

Gerardo Fernández Noroña viajará del 22 de octubre al 2 de noviembre a Medio Oriente con gastos pagados por Emiratos Árabes Unidos, lo que contraviene la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código de Ética del Senado, que prohíben a los servidores públicos aceptar regalos, pagos o beneficios de personas o gobiernos externos.

El legislador justificó que el viaje forma parte de una misión humanitaria relacionada con la situación en Palestina, y afirmó que no existe conflicto de interés. Sin embargo, el costo del vuelo redondo, que irá de Dubái a territorio palestino, asciende a más de 370 mil pesos en primera clase, según cotizaciones recientes.

Noroña acepta vuelo pagado por Emiratos Árabes

El propio senador confirmó en redes sociales que su vuelo fue “regalado” por los Emiratos Árabes Unidos. Detalló que saldrá la noche del 22 de octubre y regresará el 2 de noviembre. Aseguró que decidió no solicitar licencia al Senado porque, según dijo, el viaje no interfiere con sus funciones legislativas.

“Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión… sin embargo no había sido posible”, declaró el legislador al explicar el origen del financiamiento de su traslado.

De acuerdo con la información proporcionada, el vuelo redondo tiene un costo estimado de 433 mil 688 pesos en primera clase y 214 mil 974 pesos en clase business.

Qué sanciones podría enfrentar el senador por violar el Código de Ética

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si se determina que un servidor público aceptó beneficios de gobiernos o personas ajenas a su función, puede recibir sanciones que van desde una amonestación pública o privada, hasta la suspensión temporal o destitución del cargo.

En casos graves, la autoridad competente —como el Órgano Interno de Control del Senado o la Secretaría de la Función Pública— puede imponer inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos, e incluso sanción económica equivalente al valor del beneficio obtenido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El Código de Ética del Senado también contempla que el incumplimiento deliberado o negligente de las obligaciones éticas será sancionado conforme a las leyes aplicables, y remite al marco previsto en la LGRA. En el caso de legisladores, el procedimiento inicia con una revisión administrativa interna y, si se acredita la falta, puede turnarse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que determina la sanción final.

Qué dice la ley sobre aceptar regalos

La Ley de Responsabilidades Administrativas establece que los funcionarios no pueden utilizar su empleo o cargo para obtener beneficios personales ni aceptar regalos, obsequios o dádivas de personas u organizaciones.

El Código de Ética del Senado refuerza esta disposición y advierte que ningún servidor público puede recibir compensaciones o prestaciones ajenas a sus funciones.

Entre los principios que deben cumplir los servidores públicos del Senado se incluye la honradez, definida como la obligación de conducirse con rectitud y sin aprovechar su cargo para obtener ventajas personales o a favor de terceros.

Invitan a Noroña como presidente del Senado, aunque ya no lo es

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina envió una invitación dirigida a Fernández Noroña en su carácter de presidente del Senado, cargo que ya no ocupa desde hace meses, pues la actual presidenta es Laura Itzel Castillo.

Hasta el momento, el Senado no ha informado si el viaje fue formalmente autorizado ni si el legislador presentó documentación ante la Unidad de Transparencia.

El legislador seguirá recibiendo su salario durante su estancia en Medio Oriente, mientras realiza actividades vinculadas, según dijo, con una misión humanitaria.