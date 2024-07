“Nos vamos a llevar bien” con el próximo mandatario de Estados Unidos: Claudia Sheinbaum

Sheinbaum descarta mala relación con el futuro mandatario de EU. Foto: Cuartoscuro

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que se respetará la decisión del pueblo estadounidense en la elección presidencial de noviembre próximo, y señaló que habrá buena relación con quien resulte electo.

“Nos vamos a llevar bien”, dijo Sheinbaum

“Vamos a respetar siempre la decisión del pueblo de Estados Unidos. Quien ellos decidan que va a ser su Presidente, nos vamos a llevar bien, vamos a seguir trabajando conjuntamente, pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país, siempre, nos traten bien”.

Abordada previo a la supervisión del programas de Pensiones para el Bienestar en Santiago de Querétaro, Querétaro, Sheinbaum Pardo, reiteró que siempre se defenderán los intereses de México, y consideró que en el discurso del candidato repúblicano Donald Trump se habló bien del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Ya vamos a esperar a que pasen sus elecciones. Y nos vamos a llevar bien. Ayer él habló bien del Tratado, que se va a mantener. Entonces, no hay ningún problema ¿Fue un error…? No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre y a defender a México. Siempre”, recalcó Sheinbaum.

Aseguró que no fue un error de interpretación las declaraciones de Donald Trump, al referirse al excanciller Marcelo Ebrard.

“¿Pero no fue un error en la interpretación? No, no, no, por cómo él describe la negociación. Entonces, siempre hay que defender a México, a nuestro equipo. ¿Ebrard sigue como secretario de Economía? Sí, siempre es un gran compañero”.

[ANTES DE IRTE LEE: Donald Trump ofende a Marcelo Ebrard durante campaña; Sheinbaum lo defiende]