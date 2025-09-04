GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Cada septiembre en México se realiza la campaña llamada “Mes del Testamento”. Su objetivo es que más personas hagan este trámite para dejar claro quién recibirá sus bienes cuando ya no estén. Así, se evitan peleas familiares y se da tranquilidad a los seres queridos.

Desde hace más de 20 años, el Gobierno de México y el Notariado Mexicano trabajan juntos para que este proceso sea más fácil y accesible.

¿Qué beneficios hay en septiembre?

Durante este mes, quienes decidan hacer su testamento pueden aprovechar:

Descuentos de hasta 50% en el precio del trámite.

en el precio del trámite. Asesoría gratuita , donde un notario responde todas las dudas.

, donde un notario responde todas las dudas. Atención en sábado , para quienes no pueden ir entre semana.

, para quienes no pueden ir entre semana. Seguridad y confianza, ya que el testamento asegura que la voluntad de la persona se cumpla.

¿A dónde acudir?

Se puede ir a cualquier notaría pública para hacer el trámite.

Si no sabes dónde hay una cerca, puedes consultar el directorio oficial en internet en los canales oficiales.

¿Por qué es importante hacer un testamento?

Hacer este documento es un acto de responsabilidad y amor, porque garantiza que los bienes —como una casa, un carro o ahorros— pasen a las personas correctas.

Con un testamento no solo se heredan cosas materiales: también se hereda paz y tranquilidad a la familia.