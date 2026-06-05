Noticias de hoy 5 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:54 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Foto: AFP

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Cierre autopista

La autopista Chamapa-Lechería se encuentra cerrada en su totalidad debido a un choque múltiple entre un tráiler, dos pipas y un automóvil.

Protección de Mahahual

Claudia Sheinbaum anunció que, tras la cancelación del megaproyecto “Perfect Day” en Mahahual, el Gobierno buscará otorgar a la zona una categoría de protección ambiental.

Aprueban presupuesto

El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 70 mil millones de dólares para la estrategia de migración de Donald Trump.

Temporal de lluvias

De acuerdo con el más reciente reporte del Meteorológico Nacional, el temporal de lluvias se intensificará este viernes, tras la llegada de la onda tropical 4.

Fuga de aire

La Estación Espacial Internacional presentó una fuga de aire, por lo que los astronautas fueron resguardados en una nave espacial para una posible evacuación.

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