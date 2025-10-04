Nueva SCJN iguala el trabajo jurisdiccional de anterior: Hugo Aguilar Ortiz

GENERANDO AUDIO...

Un promedio de 11 asuntos diarios son los que resuelve la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el pasado 11 de septiembre.

“Quiero decirles que, desde el 2003 al 2024, el Pleno de la Corte tenía una productividad que iba de uno a cinco casos resueltos por sesión […] entonces, con esto, antes, Pleno y Salas, llegaban alrededor de 120, 125 casos al mes. Nosotros estamos en 116. Quiere decir que, aun funcionando en Pleno, estamos llegando a la productividad que tenía antes funcionando en Pleno y en Salas”

Hugo Aguilar Ortiz / ministro presidente de la SCJN

Para incrementar la productividad, destacó Hugo Aguilar, por primera vez el ministro presidente también presentará asuntos para su resolución.

“A partir de esta semana, ya el resto de ministros vamos a entregar proyectos y la productividad va a aumentar. Yo estoy seguro de eso […] se entendía que la presidencia no elaboraba proyectos, pero ahora, como nos han dejado la tarea jurisdiccional como la tarea principal, ahora yo tomé la decisión, me fue autorizado por los ministros y ministras, para tener una ponencia. “Esto ha hecho que crezca el personal a mi cargo, pero también yo voy a tener la oportunidad de hablar a profundidad de algunos temas cruciales que llegan aquí a la Suprema Corte”

Hugo Aguilar Ortiz / ministro presidente de la SCJN

Aseguró que no ha incurrido en ninguna irregularidad al no verificar el quorum al inicio de las sesiones.