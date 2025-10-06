GENERANDO AUDIO...

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, informó que se interceptó un caso de gusano barrenador del ganado en Montemorelos, Nuevo León, aunque aclaró que las larvas estaban muertas o moribundas debido a los tratamientos antiparasitarios aplicados.

El hallazgo fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que activó de inmediato el protocolo de atención e informó del caso a las autoridades de Estados Unidos.

Caso en Montemorelos está bajo control, asegura Agricultura

De acuerdo con Agricultura, las larvas fueron encontradas en un bovino de 9 meses que formaba parte de un embarque de 85 cabezas de ganado provenientes de Chiapas. Todos los animales recibieron tratamiento antilarvario y fueron inspeccionados, sin detectar más casos.

El organismo destacó que la presencia del parásito fue detectada en el tercer punto de control, como parte de las medidas de vigilancia que buscan mantener zonas libres del gusano barrenador del ganado (GBG).

La dependencia señaló que el estado de las larvas —muertas e intoxicadas por ivermectina y el baño larvicida obligatorio— demuestra la eficacia del nuevo protocolo sanitario.

Sin relación con el caso previo de Sabinas Hidalgo

El Senasica aclaró que este nuevo caso no está relacionado con el detectado el 20 de septiembre en Sabinas Hidalgo, el cual fue declarado oficialmente inactivo tras un operativo que incluyó la revisión de 3 mil 500 animales, colocación de trampas y liberación de moscas estériles.

La Secretaría de Agricultura reiteró que la ganadería mexicana es segura y que los casos detectados han sido aislados y contenidos. Además, exhortó a los productores a revisar a sus animales, aplicar medidas preventivas y reportar cualquier sospecha de infestación al Senasica al 800 751 2100 o al WhatsApp 55 3996 4462.

Por su parte, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, confirmó en X que el Gobierno norteamericano fue notificado y enviará personal para verificar la situación en campo.

“Nuestra principal prioridad es proteger el ganado y la producción alimentaria estadounidense. Esta es una prioridad fundamental de seguridad nacional”, enfatizó.

