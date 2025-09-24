GENERANDO AUDIO...

Óscar Daniel del Río Serrano. Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados designó a Óscar Daniel del Río Serrano como titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), por un periodo de cuatro años, de septiembre de 2025 a septiembre de 2029.

La decisión se tomó por mayoría calificada, con 407 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención, durante una sesión donde el punto no estaba inscrito en el orden del día.

Óscar Daniel del Río Serrano es hijo del exdiputado José Manuel del Río Virgen y se desempeñaba como director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Antes de su designación formal, fungía como encargado de despacho del OIC de la FGR, cargo que quedó vacante el pasado 8 de agosto tras la renuncia de Arturo Serrano Meneses.

La designación será comunicada oficialmente a la titular del Ejecutivo Federal y al titular de la FGR, y posteriormente será publicada en el Diario Oficial de la Federación, formalizando así el nombramiento.