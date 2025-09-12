 Nuevos ministros de la SCJN celebran su primera sesión pública

GENERANDO AUDIO...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió los trabajos de su nuevo pleno con una sesión pública en el Salón de Pleno, donde los ministros enviaron un mensaje a sus electores y definieron los primeros criterios de votación.

Ministros de la SCJN asumen funciones en sesión pública

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, ataviado con una toga bordada por comunidades del Istmo de Tehuantepec, dio la bienvenida a los asistentes a la primera sesión pública del nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante la ceremonia, expresó un saludo en lengua originaria y declaró el inicio de los trabajos.

Mensajes de los nuevos ministros de la SCJN

Los nuevos integrantes del máximo tribunal expusieron que sus resoluciones buscarán ser breves, sencillas y claras, así como privilegiar el interés general.

El ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que su labor estará enfocada en garantizar los derechos humanos y consolidar el régimen democrático republicano.

Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía afirmó que su objetivo será contribuir a un sistema de justicia más equitativo y sensible.

Definen criterios y enfrentan desacuerdos

El pleno decidió abandonar el criterio previo de invalidar normas que afecten a grupos vulnerables únicamente por la falta de consulta previa por parte del legislador.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que, en adelante, se realizará un análisis de los artículos específicos para determinar cuáles generan afectaciones y cuáles representan avances.

Durante las votaciones y resolutivos de asuntos estatales, se registraron confusiones y contradicciones de criterios entre los ministros.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf manifestó inconformidad por diferencias en la interpretación de los plazos legales, mientras que la ministra María Estela Ríos González solicitó el apoyo de sus colaboradores durante la sesión.

Próxima sesión del pleno

Luego de cuatro horas de discusión, el pleno resolvió tres asuntos estatales. La siguiente sesión está programada para el 17 de septiembre.