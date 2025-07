“Nunca asigné contratos, nunca di línea”: EPN responde en entrevista a acusaciones por caso Pegasus

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Desde sus redes sociales y en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Enrique Peña Nieto negó haber recibido 25 millones de dólares durante su sexenio por la adquisición del sistema de espionaje Pegasus. El expresidente calificó como “totalmente falsa” la información difundida por medios mexicanos basada en una disputa legal entre dos empresas en Israel.

Peña Nieto consideró que la nota carece de sustento y fue redactada “dolosa y sin rigor periodístico“. Afirmó que el señalamiento “es una insinuación carente de sustento alguno” y criticó que algunos medios hayan tardado horas en publicar su postura. “Me llama la atención que los medios que difundieron esta nota se hayan tardado tanto en compartir mi aclaración”, dijo.

Rechaza Peña Nieto haber recibido dinero por contrato de Pegasus

El exmandatario explicó que la disputa legal ocurre entre dos empresas israelíes por inversiones hechas en México durante su administración, pero aclaró que “no me hace ni parte ni actor central de estos temas“. Aseguró que el medio israelí no lo acusa directamente, pero que algunos medios nacionales tergiversaron el contenido para insinuar su participación.

“Nunca he estado en ninguna área de la administración pública que asigne contratos a empresas o prestadores de servicios. Yo no doy línea ni di línea nunca”, subrayó Peña Nieto. Agregó que su función fue dictar las líneas de gobierno, no gestionar contratos.

Pegasus fue investigado durante su sexenio, afirma Peña

Sobre el uso del software Pegasus, el exmandatario dijo que se trató de una plataforma “desarrollada por empresas israelíes de inteligencia, adquirida por varios países para fortalecer capacidades de seguridad”. Recordó que, bajo su gobierno, se abrió una investigación para determinar si fue mal utilizado.

“Fue una adquisición institucional, no para espiar a periodistas. En México y en el mundo todos creen que están espiados, pero esto fue parte de una estrategia de seguridad nacional”, afirmó.

Artículo 19 pedirá investigación de la FGR

Peña Nieto confirmó que la organización Artículo 19 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación en su contra. “Una más”, respondió. “Te puedo afirmar con absoluta tranquilidad que me entregué a servir a México. Llevo tatuado a México en el corazón”.

El expresidente aseguró que se mantiene fuera del país por respeto a la actual administración, pero que regresará en su momento para actividades familiares. “Mi tiempo ya pasó, no tengo participación política activa. Sólo quiero vivir con tranquilidad”, concluyó.