Oaxaca, Guerrero y Puebla suspenden clases por tormenta tropical Priscilla

El paso del huracán Priscilla, ahora como tormenta tropical, por el Pacífico mexicano provocó que los Gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Puebla anunciaran la suspensión de clases como medida preventiva ante las lluvias intensas, oleaje elevado y riesgo de deslaves que podrían registrarse en las próximas horas.

Oaxaca suspende clases por intensas lluvias y riesgo por Priscilla

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informó a través de redes sociales, que tal como ayer, 8 de octubre, este jueves 9 y el viernes 10 de octubre se suspenderán clases en planteles de educación básica de las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan, donde se prevé un temporal de lluvias generalizadas por la interacción de una zona de baja presión con la vaguada monzónica.

La medida se adoptó en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), ante la posibilidad de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos en municipios como Tehuantepec, Salina Cruz, Juchitán, Huatulco, Puerto Escondido y Tuxtepec.

Guerrero cancela actividades escolares en cinco regiones

En Guerrero, la Secretaría de Educación confirmó la suspensión de clases en todos los niveles educativos, públicos y privados, en las regiones de Acapulco, Coyuca, Costa Chica, Costa Grande y Montaña.

La decisión fue tomada tras la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, que alertó sobre un sistema de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas guerrerenses.

Puebla se suma a la suspensión de clases preventiva ante el huracán Priscilla

La Secretaría de Educación de Puebla también anunció la suspensión de clases en más de 5 mil 875 escuelas de 64 municipios, principalmente en las sierras Norte, Nororiental y Negra, regiones donde se esperan lluvias intensas por los remanentes de la tormenta tropical y la entrada de un frente frío.

Entre los municipios afectados se encuentran Huauchinango, Zacatlán, Teziutlán, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, Xicotepec, Zoquitlán y Ajalpan, donde las autoridades buscan prevenir cualquier riesgo para estudiantes y docentes.

La dependencia estatal reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, por lo que pidió a directivos y supervisores escolares mantenerse atentos a los informes meteorológicos y reportes oficiales.

En los tres estados, las secretarías de educación exhortaron a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y a permanecer informada por medios oficiales ante la tormente tropical Priscilla, que continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano con potencial de generar lluvias torrenciales en el sur y sureste del país.

