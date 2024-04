Avanza investigación: obispo Salvador Rangel fue drogado y abandonado en Cuernavaca

El obispo emérito Salvador Rangel Mendoza fue abandonado en el poblado de Ocotepec, del municipio de Cuernavaca, Morelos, luego de ser drogado con cocaína y sus tarjetas bancarias fueron saqueadas.

El abogado Pedro Martínez Bello, representante legal del obispo emérito de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, confirmó este martes la versión de que la desaparición del representante de la iglesia fue un secuestro exprés.

En entrevista en el estado de Morelos, Martínez Bello dio a conocer a detalle cómo ocurrieron los hechos del sábado 27 y domingo 28 de abril, cuando el obispo desapareció y posteriormente localizado.

“El día sábado sale de su domicilio el obispo y desaparece, no regresa, no pueden hacer contacto con él; se sube a su vehículo y al otro día, se sabe, a hacer movimientos con sus tarjetas bancarias, es decir, extrajeron recursos económicos de sus cuentas bancarias en diferentes puntos de la ciudad”.

Señaló que el prelado no llevaba ninguno de sus celulares, los cuales dejó cargando al interior de su domicilio en el municipio de Jiutepec, Morelos, ya que realizaría una actividad de manera rápida y regresaría por ellos. Sin embargo, en dicha salida lo despojaron de la camioneta en la que viajaba.

Su chofer es quien se percató de los movimientos extraños que reportaban sus cuentas bancarias, por lo que fue transferido el dinero a otra cuenta y para así evitar más robos.

La denuncia formal sobre su desaparición, reveló el abogado Pedro Martínez, la realizó junto con representantes de la Iglesia católica guerrerense a las 9:00 horas del lunes 29 de abril, en la Fiscalía del Estado de Morelos.

Para la búsqueda del Obispo, el gobernador interino de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, autorizó también el uso de una aeronave para sobrevolar diferentes puntos de la entidad dentro de la búsqueda de Salvador Rangel.

El representante legal confirmó que al Obispo lo localizaron en Cuernavaca, la noche del 28 de abril, bajo los influjos de cocaína.

“Fue dejado en Ocotepec a las afueras de la ciudad capital Cuernavaca, no se sabe todavía porque no hemos podido entablar un diálogo con el obispo Rangel, al parecer le suministraron algunas sustancias; nos dicen los médicos que pudo haber sido cocaína lo que los administraron, no ha estado de manera consciente el obispo”.

Pedro Martínez Bello, representante legal del obispo emérito.