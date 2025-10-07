GENERANDO AUDIO...

Obispos de México condenan el asesinato del padre Bertoldo. FOTO: Getty

Los Obispos de México expresaron su dolor y consternación por el hallazgo sin vida del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero. El cuerpo del sacerdote fue encontrado tras varios días de búsqueda, luego de ser reportado como desaparecido el pasado 4 de octubre.

En un comunicado, los obispos lamentaron que la violencia vuelva a enlutar a la Iglesia Católica, y exigieron a las autoridades del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que lleve al esclarecimiento del crimen y al castigo de los responsables.

En su mensaje, los obispos encomendaron el alma del padre Bertoldo a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Buen Pastor, pidiendo fortaleza para la comunidad católica de Mezcala.

“Suplicamos a Cristo Buen Pastor reciba a nuestro hermano en su Reino y le conceda participar del gozo eterno prometido a sus servidores fieles”. expresaron.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) confirmó el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en el municipio de Eduardo Neri. Informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, y que agentes ministeriales y peritos acudieron al lugar para procesar la escena y recabar indicios.

La dependencia estatal reiteró su compromiso de procurar justicia y combatir la impunidad, asegurando que los trabajos periciales continúan para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

El sacerdote había sido reportado como desaparecido días antes, cuando la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa pidió activar el protocolo de búsqueda y solicitó a los fieles mantener la esperanza.