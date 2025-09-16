Obtén 100% de descuento en estos lugares con tu tarjeta INAPAM
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una de las herramientas más valiosas para la población mayor de 60 años, ya que ofrece beneficios en servicios de salud, educación, cultura, asesorías legales y hasta en actividades recreativas.
De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2025, en varias entidades del país existen lugares donde los adultos mayores pueden acceder a descuentos del 100% presentando su tarjeta INAPAM.
Asesoría y servicios legales
- Puebla, Puebla
- Despacho Jurídico
- Dirección: Calle 5 Sur #3510 Interior 4, Colonia Gabriel Pastor, C.P. 72420
- Teléfono: 222 341 5315
- Descuento: 100%
Educación, recreación y cultura
- Chiapas, Tuxtla Gutiérrez
- Asociación de Servicios, Educación y Ciudadanía (ASEC)
- Dirección: Prosperidad #142, Fraccionamiento Vida Mejor, C.P. 29045
- Teléfono: 961 2119 211
- Descuento: 100%
- Ciudad de México, Benito Juárez
- Profesionistas Asociados S.C.
- Dirección: Mier y Pesado #227, Colonia del Valle, C.P. 03100
- Descuento: 10% al 100%
- Estado de México, Atlacomulco
- Turismo y Cultura
- Dirección: Ángela Peralta #4, Colonia Centro, C.P. 50450
- Descuento: 100%
- Estado de México, Melchor Ocampo
- Acuática Visitación – Centro Deportivo
- Dirección: Puente Corregidora S/N, Colonia Visitación, C.P. 54890
- Teléfono: (55) 5878 0257
- Descuento: 100%
- Hidalgo, Pachuca de Soto
- Centro Universitario Continental Hidalgo, Campus Pachuca, SC
- Dirección: Vía Tula #101, Colonia Maestranza, C.P. 42060
- Teléfono: 771 719 3036
- Descuento: 100%
- Jalisco, Jalisco
- Cancha de tenis particular
- Dirección: Regina Villalobos S/N, Colonia Centro
- Descuento: 100%
- Michoacán, Morelia
- Grupo S-K Descubriendo el Mundo S.A. de C.V.
- Dirección: Boulevard de la Primaveras #798 L C 582, Colonia Prados Verdes, C.P. 58110
- Teléfono: 557 5264 116
- Descuento: 100%
[TE PODRÍA INTERESAR: Tramita tu Tarjeta INAPAM: requisitos y dónde hacer el registro]
Salud
- Colima, Colima
- Dr. Jorge Cruz Flores – Oftalmólogo
- Dirección: Avenida San Fernando #514, Colonia Centro, C.P. 28000
- Teléfono: (312) 312 4949
- Descuento: 100%
- Estado de México, Atizapán de Zaragoza
- T. U. Farmacia Atizapán
- Dirección: Avenida Juárez #23 LT 7, Colonia San Juan Bosco, C.P. 52940
- Descuento: 100% en consulta médica
- Estado de México, Coyotepec
- Presidencia Municipal DIF Coyotepec (Consulta odontológica y revisión)
- Dirección: Avenida Francisco Villa S/N, Barrio Caltenco, C.P. 54660
- Descuento: 100%
- Estado de México, Tlatlaya
- Consultorio médico Dra. Teresa León Robles
- Dirección: Torres Quintero S/N, Colonia Santa Ana Zicatecoyan, C.P. 51570
- Descuento: 20% y 100%
- Guerrero, Zihuatanejo de Azueta
- Consultorio Médico Dr. Ocampo
- Dirección: Avenida Ciruelos #8, Colonia Centro, C.P. 40880
- Teléfono: 755 1121 312
- Descuento: 100%
- Michoacán, Jiménez
- Consultorio Médico Dra. Socorro González
- Dirección: Hidalgo #2, Colonia Centro, C.P. 58780
- Teléfono: 454 366 3151
- Descuento: 100%
- Morelos, Jonacatepec de Leandro Valle
- Consultorio de Medicina General Dra. Laura Espejo Benítez
- Dirección: Hidalgo #14, Pueblo Jonacatepec de Leandro Valle, Centro, C.P. 62930
- Teléfono: 735 355 0423
- Descuento: 100%
- Nuevo León, Monterrey
- Oído Sano Aparatos Auditivos
- Dirección: Padre Mier #321 Poniente, Colonia Centro, C.P. 64000
- Teléfono: 812 209 0707
- Descuento: 100% y $500.00
- Querétaro, Ezequiel Montes
- Pro-Dental Centro de Protección Dental
- Dirección: Guillermo Prieto #8A, Colonia Centro, C.P. 76650
- Descuento: 20% y 100%
- Tamaulipas, Victoria
- Consultorio Dental Alfonso Rodríguez Guerrero
- Dirección: Aldama #712-1, Colonia Centro, C.P. 87000
- Descuento: 10% y 100%
Vestido y hogar
- Estado de México, Naucalpan de Juárez
- Internet Chronos
- Dirección: Calzada de los Remedios #5, Colonia Bosques de los Remedios, C.P. 53030
- Teléfono: 6831 2976
- Descuento: 100% en uso de internet
- Estado de México, Ocoyoacac
- Estética Liz
- Dirección: Cuauhtémoc #42, Colonia Centro, C.P. 52740
- Descuento: 100%
- Estado de México, Tepotzotlán
- Jardín de Eventos El Quijote
- Dirección: Fresno #9, Barrio San Martín, C.P. 54600
- Descuento: 100%
- Estado de México, Tianguistenco
- Ciber Click Master
- Dirección: Andador Carlos Hank González #104, Colonia Centro
- Descuento: 100%
- Guerrero, Marquelia
- Estética Clemente Mejía
- Dirección: Mz 16 LT 6, Colonia Marquelia Centro, C.P. 41930
- Descuento: 100%
- Jalisco, Zapotlán El Grande
- Escuela de Belleza ITEG
- Dirección: José Clemente Orozco #22 Int. 5, Colonia Ciudad Guzmán Centro, C.P. 49000
- Teléfono: 341 163 4127
- Descuento: 100%
- Querétaro, Querétaro
- La Casa del Trabajador
- Dirección: José A. Bustamante #118, Colonia Valle Alameda, C.P. 76040
- Teléfono: (01 442) 538 3838
- Descuento: 100%