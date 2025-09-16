GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una de las herramientas más valiosas para la población mayor de 60 años, ya que ofrece beneficios en servicios de salud, educación, cultura, asesorías legales y hasta en actividades recreativas.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios 2025, en varias entidades del país existen lugares donde los adultos mayores pueden acceder a descuentos del 100% presentando su tarjeta INAPAM.

Asesoría y servicios legales

Puebla, Puebla Despacho Jurídico Dirección: Calle 5 Sur #3510 Interior 4, Colonia Gabriel Pastor, C.P. 72420 Teléfono: 222 341 5315 Descuento: 100%



Educación, recreación y cultura

Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Asociación de Servicios, Educación y Ciudadanía (ASEC) Dirección: Prosperidad #142, Fraccionamiento Vida Mejor, C.P. 29045 Teléfono: 961 2119 211 Descuento: 100%

Ciudad de México, Benito Juárez Profesionistas Asociados S.C. Dirección: Mier y Pesado #227, Colonia del Valle, C.P. 03100 Descuento: 10% al 100%

Estado de México, Atlacomulco Turismo y Cultura Dirección: Ángela Peralta #4, Colonia Centro, C.P. 50450 Descuento: 100%

Estado de México, Melchor Ocampo Acuática Visitación – Centro Deportivo Dirección: Puente Corregidora S/N, Colonia Visitación, C.P. 54890 Teléfono: (55) 5878 0257 Descuento: 100%

Hidalgo, Pachuca de Soto Centro Universitario Continental Hidalgo, Campus Pachuca, SC Dirección: Vía Tula #101, Colonia Maestranza, C.P. 42060 Teléfono: 771 719 3036 Descuento: 100%

Jalisco, Jalisco Cancha de tenis particular Dirección: Regina Villalobos S/N, Colonia Centro Descuento: 100%

Michoacán, Morelia Grupo S-K Descubriendo el Mundo S.A. de C.V. Dirección: Boulevard de la Primaveras #798 L C 582, Colonia Prados Verdes, C.P. 58110 Teléfono: 557 5264 116 Descuento: 100%



Salud

Colima, Colima Dr. Jorge Cruz Flores – Oftalmólogo Dirección: Avenida San Fernando #514, Colonia Centro, C.P. 28000 Teléfono: (312) 312 4949 Descuento: 100%

Estado de México, Atizapán de Zaragoza T. U. Farmacia Atizapán Dirección: Avenida Juárez #23 LT 7, Colonia San Juan Bosco, C.P. 52940 Descuento: 100% en consulta médica

Estado de México, Coyotepec Presidencia Municipal DIF Coyotepec (Consulta odontológica y revisión) Dirección: Avenida Francisco Villa S/N, Barrio Caltenco, C.P. 54660 Descuento: 100%

Estado de México, Tlatlaya Consultorio médico Dra. Teresa León Robles Dirección: Torres Quintero S/N, Colonia Santa Ana Zicatecoyan, C.P. 51570 Descuento: 20% y 100%

Guerrero, Zihuatanejo de Azueta Consultorio Médico Dr. Ocampo Dirección: Avenida Ciruelos #8, Colonia Centro, C.P. 40880 Teléfono: 755 1121 312 Descuento: 100%

Michoacán, Jiménez Consultorio Médico Dra. Socorro González Dirección: Hidalgo #2, Colonia Centro, C.P. 58780 Teléfono: 454 366 3151 Descuento: 100%

Morelos, Jonacatepec de Leandro Valle Consultorio de Medicina General Dra. Laura Espejo Benítez Dirección: Hidalgo #14, Pueblo Jonacatepec de Leandro Valle, Centro, C.P. 62930 Teléfono: 735 355 0423 Descuento: 100%

Nuevo León, Monterrey Oído Sano Aparatos Auditivos Dirección: Padre Mier #321 Poniente, Colonia Centro, C.P. 64000 Teléfono: 812 209 0707 Descuento: 100% y $500.00

Querétaro, Ezequiel Montes Pro-Dental Centro de Protección Dental Dirección: Guillermo Prieto #8A, Colonia Centro, C.P. 76650 Descuento: 20% y 100%

Tamaulipas, Victoria Consultorio Dental Alfonso Rodríguez Guerrero Dirección: Aldama #712-1, Colonia Centro, C.P. 87000 Descuento: 10% y 100%



Vestido y hogar

Estado de México, Naucalpan de Juárez Internet Chronos Dirección: Calzada de los Remedios #5, Colonia Bosques de los Remedios, C.P. 53030 Teléfono: 6831 2976 Descuento: 100% en uso de internet

Estado de México, Ocoyoacac Estética Liz Dirección: Cuauhtémoc #42, Colonia Centro, C.P. 52740 Descuento: 100%

Estado de México, Tepotzotlán Jardín de Eventos El Quijote Dirección: Fresno #9, Barrio San Martín, C.P. 54600 Descuento: 100%

Estado de México, Tianguistenco Ciber Click Master Dirección: Andador Carlos Hank González #104, Colonia Centro Descuento: 100%

Guerrero, Marquelia Estética Clemente Mejía Dirección: Mz 16 LT 6, Colonia Marquelia Centro, C.P. 41930 Descuento: 100%

Jalisco, Zapotlán El Grande Escuela de Belleza ITEG Dirección: José Clemente Orozco #22 Int. 5, Colonia Ciudad Guzmán Centro, C.P. 49000 Teléfono: 341 163 4127 Descuento: 100%

Querétaro, Querétaro La Casa del Trabajador Dirección: José A. Bustamante #118, Colonia Valle Alameda, C.P. 76040 Teléfono: (01 442) 538 3838 Descuento: 100%



[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]