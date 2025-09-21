GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum desde Yucatán. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este domingo 21 de septiembre que el próximo mes de octubre se hará entrega de las tarjetas a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Sheinbaum reitera fecha de entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

Durante su visita de trabajo al estado de Yucatán, la mandataria federal indicó que las mexicanas de 60 a 64 años que se inscribieron el pasado mes de agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán el plástico para que puedan cobrar el apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

De esta forma, Sheinbaum Pardo reiteró lo dado a conocer por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien el pasado 8 de septiembre, durante la conferencia mañanera, anunció que la entrega de las tarjetas del Bienestar a quienes se incorporaron a la Pensión Mujeres Bienestar será del 1 al 31 de octubre.

En aquella ocasión, la funcionaria federal indicó que las nuevas beneficiarias recibirán un mensaje de texto al número de teléfono que proporcionaron con la fecha, hora y lugar de donde tendrán que acudir para recoger su plástico. Agregó, de igual forma, que se podrá consultar en la página oficial de la Secretaría del Bienestar los módulos correspondientes.

Primer pago para nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar será en noviembre

Es importante señalar que una vez que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar tengan en sus manos la tarjeta del Banco del Bienestar, verán reflejado el primer pago del programa el mes de noviembre.

Una vez que el pago de 3 mil pesos, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, se realice, podrán hacer uso de él en establecimientos que acepten la tarjeta del Bienestar o acudir a las sucursales del Banco del Bienestar para retirarlo.

