La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero rompió el silencio sobre el caso Israel Vallarta, quien fue liberado tras casi 20 años en prisión sin sentencia. En entrevista con José Cárdenas, la también exsecretaria de Gobernación defendió la resolución de la Corte en el caso Florence Cassez y criticó severamente las inconsistencias en el proceso judicial de Vallarta.

“El famoso montaje tuvo un efecto corruptor en todos los ámbitos de este proceso”, recordó Sánchez Cordero sobre la detención mediática en 2005. Según la exministra, hubo contradicciones graves en el expediente, como versiones opuestas en los informes policiacos: “Primero dijeron que fue en la carretera México-Cuernavaca y después que fue en la madrugada siguiente en el rancho Las Chinitas”.

Libertad de Cassez y deuda con Vallarta: dos varas para medir

Sánchez Cordero fue clara: tanto Florence Cassez como Israel Vallarta fueron víctimas de violaciones al debido proceso, sin embargo, explicó que en ese momento la entonces Procuraduría General de la República (PGR) judicializó otras causas penales contra Vallarta, lo que impidió su liberación inmediata. “No solamente lo acusaron por lo que implicaba el proceso de Florence, sino que además tenía otras causas penales que no se habían resuelto”, aclaró.

Aun con estas investigaciones adicionales, Sánchez Cordero criticó la falta de pruebas sólidas: “Cuando al juez le llega un expediente como este, sin pruebas, mal armado… ¿qué hace el juez? Tiene que ordenar la libertad”.

Reforma urgente a fiscalías y policías, pide Sánchez Cordero

Al ser cuestionada sobre las fallas del sistema de justicia, la exministra señaló que la deuda está en la procuración de justicia, no en los jueces. “Tenemos una deuda pendiente… no solamente el Ejecutivo federal, también los locales”, dijo, subrayando que muchos estados aún operan bajo esquemas de procuradurías y no de fiscalías autónomas.

Además, hizo énfasis en la necesidad de revisar el funcionamiento de las policías y el proceso de integración de expedientes. “Ahí es donde están las pruebas, las evidencias… si el expediente no está completo, no se puede judicializar correctamente”, subrayó.

Finalmente, aseguró que Israel Vallarta tiene derecho a una reparación del daño: “Por supuesto que sí. Tiene las acciones legales a su alcance”, expresó. También destacó la importancia de garantizar el principio de no repetición, para que casos similares no vuelvan a ocurrir en el país.