Orden de Biden desata incertidumbre y controversia en la frontera

Un grupo de más de 70 migrantes fue captado por un automovilista en la Avenida Internacional mientras utilizaban dos escaleras para saltar el muro de la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.



Esta imagen se desdibuja en el momento en que las puertas del llamado sueño americano parecer cerrarse para los miles de migrantes que ingresen de esta manera a territorio de Estados Unidos.

“Todos pasamos el mismo camino, no me parece tan justo que ellos no lo logren“. Israel López, migrante venezolan

La nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden busca controlar el flujo migratorio irregular al país.

“Básicamente lo que están haciendo es, pues desmantelar completamente la figura del asilo”. Soraya Vázquez | Organización “Al Otro Lado”

Los migrantes que antes se entregaban a las autoridades migratorias estadounidenses tras ingresar de esta manera, ahora intentarán evadirlas para no ser detenidos y deportados.