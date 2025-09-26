GENERANDO AUDIO...

Arturo Elias Ayub recibe reconocimiento en el Senado. Foto: Ruben Rojas.

El empresario mexicano Arturo Elias Ayub recibió el reconocimiento Mujer Distrito 2025, por su labor en apoyo al desarrollo de las mujeres.

“Muchísimas gracias a las organizadoras, muchísimas gracias a Distrito de Mujeres, qué increíble lo que hacen (…) estoy impactadísimo, y decirles que lo recibo con muchísimo cariño, con muchísima humildad”.

Arturo Elias Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil.

Arturo Elias Ayub llama a hacer mucho más todos los días

En el marco de la entrega de reconocimientos Mujer Distrito 2025, que se otorga en el Senado de la República a mujeres y hombres que han trascendido los límites y han dejado una huella imborrable en la sociedad, el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, conminó a las galardonadas y líderes en sus ámbitos a hacer mucho más todos los días, para ayudar a más personas.

“Llevo tres meses como rigiendo mi vida, pensando en eso, en el pecado de la omisión, y eso es no lo que haces, sino todo lo que dejas de hacer, todo lo que puedes hacer y lo dejas de hacer, y no saben cómo ha cambiado mi vida con eso, digo, pero puedo hacer mucho más todos los días y por alguien más y ayudar a alguien más. Y simplemente les quería contar eso porque me ha funcionado muy bien, y aquí hay puras líderes y puros líderes que ojalá que nunca caigan en el pecado de la omisión, muchísimas gracias”, señaló Arturo Elias Ayub.

La Asociación Distrito de Mujeres por el Mundo, fundada en el año 2020, tiene como objetivo empoderar y respaldar a las mujeres en su búsqueda de alcanzar metas y superar desafíos en el mundo empresarial.