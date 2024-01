Otras fechas clave para tener tu INE

Oficialmente, la campaña para tramitar y actualizar la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) ya terminó, sin embargo, durante tres días, más de 48 mil ciudadanos podrán acudir todavía a los Módulos de Atención Ciudadana del INE para obtenerla.

“Fueron entregadas 48 mil 111 fichas para trámite programado, así se llama ‘fichas para trámite programado’, que se atenderán hoy martes, miércoles y el último día será el jueves”. Carla Humphrey | Consejera electoral INE



Este martes, Cristal y Juan finalmente realizaron el trámite.

“Fue muy rápido, me imaginaba más lento, nada más me pidieron mis huellas, mi firma y ya. Tengo que venir el 8 de febrero y ya me dan mi INE”… Cristal América Rojas

“Los días anteriores era un caos, toda la semana intenté hacer el trámite y no se podía”… Juan Granados

El INE realizó más de ocho millones de trámites desde septiembre pasado hasta este lunes 22 de enero.

“El movimiento más representativo es la reposición de credencial con el 37.86 % de estos 8.2 millones de trámites levantados; los cambios de domicilio es el 26.13, lo que corresponde la inscripción al padrón electoral es del 17.83 % y lo que corresponde a los demás datos, está dentro del 15%”. Alejandro Sosa | Dir. Ejecutivo del Registro Federal de Electores

Jóvenes de entre 17 y 19 años realizaron 1.2 millones de trámites y con ellos, el padrón electoral superó los 100 millones.

“El padrón queda compuesto por 51 millones 852 mil 294 mujeres, es decir, casi el 52% , el 51.8, y hombres, 48 millones 188 mil 701, es decir el 48.16 %”. Carla Humphrey | Consejera electoral INE

Fechas claves para credencial del INE

El INE destacó las siguientes fechas clave: el 14 de marzo vence el plazo para recoger la credencial

Para solicitar una reposición , la fecha límite es el 09 de febrero

, la fecha límite es el 09 de febrero Para una reimpresión, el 20 de mayo

OJO: Estos trámites sin cambio de datos en el plástico.

Ahora, el INE espera que las largas filas para tramitar la credencial, se repitan el próximo 2 de junio.

“Porque el histórico de votación en elecciones presidenciales no pasa del 60, 64, 65 %”. Carla Humphrey | Consejera electoral INE