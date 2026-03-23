Padre buscador va a Palacio Nacional para entregar el “Récord Guinness” por desaparecidos a la presidenta

GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

Un padre buscador acudió este lunes 23 de marzo a las afueras de Palacio Nacional para pedir ser recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum y visibilizar la crisis de personas desaparecidas en México.

Se trata de Gustavo Hernández, quien llevó un documento simbólico que señala a México con un supuesto “Récord Guinness” por el número de desaparecidos, con la intención de entregarlo directamente a la presidenta durante la conferencia matutina.

Padre buscador pide reunión con Claudia Sheinbaum

El padre buscador explicó en redes sociales que su intención es que las autoridades escuchen a las familias de personas desaparecidas y conozcan sus casos.

En su mensaje escribió: “Señora Presidenta… este no es un premio. Le traigo el Récord Guinness de desaparecidos para que lo mire a los ojos y entienda que detrás de cada número hay un nombre, una mamá que ya no duerme, un papá que ya no vive”.

También pidió que las autoridades federales reciban a los colectivos de búsqueda y a las familias que buscan a sus hijos desaparecidos.

Busca a su hijo desaparecido en Nuevo León

Gustavo Hernández busca a su hijo Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido el 14 de mayo de 2024 en la colonia Hacienda de Anáhuac, en Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Abraham Hernández tenía 33 años al momento de su desaparición; mide 1.78 metros; es de complexión media, y tiene cabello negro lacio y ojos café claro. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cabeza y un tatuaje de un gladiador en la pierna derecha.

La familia pidió que cualquier información sobre su paradero sea reportada a las autoridades de Nuevo León y a la Comisión Local de Búsqueda.

El padre buscador permaneció afuera de Palacio Nacional con la esperanza de ser recibido por la presidenta y entregar el documento de manera directa.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.