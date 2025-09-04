GENERANDO AUDIO...

A casi 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes enfrentan una fractura. Este jueves, la presidenta de México se reunirá únicamente con el grupo encabezado por Felipe de la Cruz, integrado por 17 familiares.

El movimiento “Nos Faltan 43” ya no es uno solo. La división quedó marcada a finales de 2024 luego de que un sector de los padres acusó discriminación y falta de información por parte del entonces representante legal del caso, Vidulfo Rosales, quien renunció a su cargo este mes.

Ante ello, decidieron formar el colectivo “Por la Verdad y Justicia de los 43”, con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y un equipo de cinco abogados.

De la Cruz, padre de un sobreviviente, sostiene que las protestas radicales ya no generan impacto y que la nueva estrategia será informativa y de diálogo con la población.

Enfermedad y cansancio entre los padres de Ayotzinapa

El desgaste físico también pesa. Padres de las víctimas han contado que muchos familiares enfrentan problemas de salud crónicos, como diabetes y cáncer. Algunos, dicen, se alejaron de marchas y reuniones por motivos médicos.

En paralelo, el abogado Vidulfo Rosales, quien fue representante legal de la mayoría de los padres por más de una década, renunció en agosto de 2025 al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. En una carta titulada “En otras trincheras de lucha”, agradeció el acompañamiento y afirmó que seguirá defendiendo los derechos de pueblos indígenas desde otros espacios.

Aunque versiones lo vinculaban con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosales aclaró que solo ha sostenido diálogos sobre temas indígenas, sin ningún cargo confirmado.

