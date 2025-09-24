GENERANDO AUDIO...

Foto: Alberto M. Rodríguez/ UnoTV

A pocos días de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres, padres y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” realizaron una protesta pacífica frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México.

Foto: Alberto M. Rodríguez/ UnoTV

Durante la manifestación, familiares de los estudiantes desaparecidos exigieron a la Cancillería resultados concretos en la extradición de exfuncionarios que, aseguran, podrían aportar información clave sobre el paradero de los normalistas.

Foto: Alberto M. Rodríguez/ UnoTV

Mario González, padre de uno de los jóvenes, señaló: “Años van, años vienen, y nosotros pidiendo la extradición de esos dos tipos. Ulises Bernabé es uno de los principales que queremos, porque él tuvo conocimiento de 17 muchachos en barandillas”.

Foto: Alberto M. Rodríguez/ UnoTV

Añadió que la SRE no ha definido una estrategia clara para solicitar las extradiciones, pese al paso de más de una década.

Caso Tomás Zerón sigue atorado

Los familiares también reclamaron la falta de avances en el proceso contra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, señalado como pieza clave en el caso y actualmente refugiado en Israel.

Foto: Alberto M. Rodríguez/ UnoTV

Isidoro Vicario, abogado de los padres, explicó: “La extradición que se ha estado pidiendo de Tomás Zerón no ha podido caminar ese trámite. Reuniones tras reuniones, la información que han recibido es que están en trámite las extradiciones”.

Foto: Alberto M. Rodríguez/ UnoTV

La protesta se realizó sin disturbios ni enfrentamientos. Sin embargo, las madres y padres lamentaron que, a casi 11 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, persistan los obstáculos para acceder a la justicia y a la verdad sobre el paradero de los 43 estudiantes.

