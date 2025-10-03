PAN acusa a Sheinbaum de violar la Constitución con gira propagandística

GENERANDO AUDIO...

PAN denuncia a Claudia Sheinbaum ante el INE. FOTO: Especial

El Grupo Parlamentario del PAN presentó una queja formal ante el INE contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusan de violar la Constitución al extender la difusión de su informe de gobierno más allá del plazo legal y transformarlo en una gira propagandística por más de 20 estados del país.

De acuerdo con la denuncia, la mandataria utilizó recursos públicos en logística, espectaculares y mitines masivos, lo que representa una promoción personalizada prohibida por el artículo 134 constitucional. Acción Nacional exige medidas cautelares inmediatas para suspender estas actividades y garantizar la equidad e imparcialidad electoral.

PAN acusa promoción personalizada fuera de la ley

El GPPAN argumenta que la Presidenta rebasó los límites legales establecidos por la Constitución y la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), que restringen la difusión del informe de gobierno al periodo entre el 25 de agosto y el 6 de septiembre de 2025. Sin embargo, Sheinbaum inició una gira nacional el 2 de septiembre y convocó incluso a un mitin masivo en el Zócalo para el 5 de octubre.

Los diputados señalaron que el TEPJF ya ha resuelto en casos anteriores que difundir informes fuera del plazo legal constituye una infracción sancionable, pues desvirtúa la rendición de cuentas y otorga ventajas indebidas frente a otros actores políticos. Además, recordaron que el artículo 134 constitucional prohíbe expresamente usar nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen propaganda personalizada con recursos públicos.

La queja, firmada por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, pide al INE suspender de manera inmediata tanto el evento en el Zócalo como todas las giras que impliquen promoción indebida. Advirtió que la omisión de medidas cautelares permitiría violaciones que afectarían irreversiblemente la equidad democrática.

Acción Nacional reiteró que no busca censurar la rendición de cuentas, sino que se realice dentro del marco constitucional. “La ley es clara y debe cumplirse por todas y todos, incluyendo a quien ocupa la Presidencia de la República”, señalaron.