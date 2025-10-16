GENERANDO AUDIO...

El PAN busca volver a sus orígenes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A 86 años de su fundación, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció su relanzamiento nacional en un intento por recuperar presencia política tras dos derrotas presidenciales consecutivas y algunas rupturas internas. En una publicación en sus redes sociales invitan a lo que ellos llaman el relanzamiento o el inicio de una nueva era. Para ello convocan a una marcha el próximo sábado 18 de octubre a partir de las 10:30, del Monumento a la Revolución, concretamente en el Frontón México, y hacia el Ángel de la Independencia.

En entrevista telefónica con W Radio, el vocero del partido, Jorge Triana, aseguró que el PAN inició un proceso de reflexión profunda y para ello convoca a la sociedad civil y a los jóvenes para que sean “los ciudadanos” los que definan las candidaturas.

La nueva narrativa blanquiazul

Triana reconoció que el PAN ha enfrentado seis años difíciles como oposición, pero que en este relanzamiento se busca allegarse de los ciudadanos y convertirse en portavoz de sectores olvidados a los que el Gobierno les cerró la puerta, entre ellos madres buscadoras, padres de niños con cáncer, trabajadores del Poder Judicial.

Según la dirigencia, el relanzamiento busca:

Abrir candidaturas a la sociedad civil

Formar comités ciudadanos en estados y municipios

Revisar métodos de selección interna

Reconectar con jóvenes universitarios

Fortalecer presencia territorial

Reconstruir alianzas opositoras

El PAN aún no ha publicado el documento completo de su reforma interna, pero adelantó que será presentado este sábado en el Frontón México como parte del llamado “Nuevo PAN”.

¿Cuál es la situación actual del PAN?

De acuerdo con cifras oficiales del INE y del propio partido, el PAN llega a este relanzamiento con estos números:

Indicador Datos Militantes registrados ante INE 277 mil 665 (2024) Votos en elección presidencial 2024 (abanderado en alianza) 16.5 millones Estados gobernados 4 Gubernaturas Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Querétaro Alcaldías CDMX 9 (en alianza con PRI/PRD) Diputados federales (LXVI Legislatura) 113 curules Senadores 23

El PAN quedó como segunda fuerza política en México tras Morena, pero enfrenta división interna entre su dirigencia nacional, gobernadores y grupos parlamentarios.

El Frontón México, donde el PAN nació

El simbolismo del relanzamiento es claro: regresar a su origen. El PAN fue fundado el 16 de septiembre de 1939 en un congreso realizado precisamente en el Frontón México, en la colonia Tabacalera. La figura clave en ese momento fue Manuel Gómez Morin, acompañado de 200 delegados regionales.

De ahí que busquen volver a sus orígenes, y con este relanzamiento se posicionen como “el espacio donde las y los ciudadanos encuentren causas, esperanzas y resultados”

El partido también confirmó que habrá una convocatoria abierta a ciudadanos para participar en el evento público en el Ángel de la Independencia el mismo sábado 18.