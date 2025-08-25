GENERANDO AUDIO...

Senadora Lilly Téllez. Foto: Cuartoscuro.

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron su respaldo a la senadora Lilly Téllez, luego de los señalamientos recibidos por declaraciones emitidas en una entrevista con una cadena estadounidense.

La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, señaló que la colaboración entre México y Estados Unidos es necesaria para combatir a los cárteles que operan en el país.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Colaboración bilateral contra el crimen organizado

Luna destacó que lo planteado por Téllez es factible, ya que busca cooperación en seguridad, no intervención extranjera.

“Cerramos filas, sí por supuesto, nadie pretende una intervención de un gobierno extranjero, sería fuera de cualquier sentido, pero la colaboración se debe dar, y más cuando la estrategia en contra de los cárteles es totalmente ineficiente”, expresó.

La legisladora agregó que existen elementos que hacen pensar en posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.

Reacciones por declaraciones del “Mayo” Zambada

La diputada también se refirió a la información que el narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada pudiera estar proporcionando a las autoridades estadounidenses.

“Qué bueno que estén cantando, al final del día lo que los mexicanos exigimos es transparencia, es saber quién ha actuado al margen de la ley, y sea del partido que sea se debe sancionar”, dijo.

Luna insistió en que México no puede continuar bajo un “pacto de impunidad” y subrayó la importancia de esclarecer responsabilidades.