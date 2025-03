PAN critica visita de Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía de Morelos

El caso Cuauhtémoc Blanco sigue de color rojo en la Cámara de Diputados.

La visita del ex futbolista a la Fiscalía General del Estado de Morelos provocó opiniones contrapuestas, así la calificó el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa.

Lixa desmintió que se pueda investigar al ex futbolista, como afirman diputados morenistas.

Indicó, además, que la resolución del martes dejó un mal precedente para la justicia.

“Esto es una farsa, porque lo que están haciendo es tratar de lavarse la cara a como dé lugar, y todos sabemos que eso no procede ante un juez hasta que la Cámara de Diputados realice el procedimiento de forma adecuada.”

“Yo creo que hicieron una herida profunda al sistema de justicia mexicano, es la primera vez que al menos a mí me toca ver que le dan carpetazo a un expediente en el pleno, sin que se analicen las pruebas.”

En tanto, Ricardo Monreal calificó de congruente lo que hizo el ex gobernador de Morelos.

“Para mí fue un gesto de autenticidad y un gesto en el que no exime la futura responsabilidad que hubiera. “Es un gesto correcto y de congruencia de ir al ministerio público y decir aquí estoy ¿tengo alguna acusación? no le quisieron mostrar la tarjeta de investigación.”

A su manera, Monreal dijo que no recomendará a su compañero guinda de separarse del cargo.

“No, yo no recomiendo, no soy pilmama de nadie, el que es diputado o diputada, está bastante grandecito, y no doy consejos.”

Ricardo Monreal Ávila / coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.