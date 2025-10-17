GENERANDO AUDIO...

El Partido Acción Nacional (PAN) se fundó el 16 de septiembre de 1939, en un contexto de cambios sociales y políticos en México. Su creación surge como una respuesta ciudadana ante el dominio del entonces Partido de la Revolución Mexicana (PRM), hoy PRI. Durante dos sexenios dominó la política nacional, en 2000 conquistó la Presidencia de México con casi 16 millones de votos; sin embargo, en 2024 esos 16 millones de votos no le bastaron y perdió ante Morena. El dato de UNO En las elecciones de 2000 obtuvo la Presidencia de México con 15 millones 989 mil 636 votos (42.52%), en 2006 repitió ganando la Presidencia con 15 millones 284 votos (35.89%), en 2012 quedó en tercer lugar con 12 millones 786 mil 647 votos (25.41%); en 2018 nuevamente quedó en segundo lugar con 12 millones 610 mil 120 votos (22.27%) y en 2024 quedó en segundo lugar con 16 millones 502 mil 697 votos (27.45%)

Evolución y crecimiento

Entre sus fundadores destacan Manuel Gómez Morin, exrector de la UNAM, y Efraín González Luna, ambos defensores de la doctrina humanista-cristiana. Desde su origen, el PAN se define como un partido de derecha, con énfasis en los valores de la familia, la libertad individual, el Estado de derecho y la economía de mercado.

A lo largo de ocho décadas, el PAN se convirtió en una de las principales fuerzas políticas del país. Ganó presencia en gobiernos locales durante los años 80 y 90, y este impulso lo llevó a romper con 71 años de hegemonía priista al obtener la Presidencia de la República con Vicente Fox en 2000, seguida de Felipe Calderón en 2006.

Tras sus dos administraciones, enfrentó divisiones internas y retrocesos electorales, lo que lo lleva actualmente a una etapa de reconfiguración dentro del panorama político nacional.

Militancia y poder actual

Actualmente, el PAN cuenta con más de 277 mil militantes registrados ante el INE, si bien no está entre los partidos con más miembros afiliados sí se posiciona como la segunda fuerza política en México, después de Morena.

En las elecciones de 2024 mantuvo una representación importante: gobierna en cuatro estados, tiene bancadas relevantes en el Congreso de la Unión, y forma parte de la oposición principal junto al PRI y el PRD dentro de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Indicador Datos Militantes registrados ante INE 277 mil 665 (2024) Votos en elección presidencial 2024 (abanderado en alianza) 16.5 millones Estados gobernados 4 Gubernaturas Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Querétaro Alcaldías CDMX 9 (en alianza con PRI/PRD) Diputados federales (LXVI Legislatura) 113 curules Senadores 23

El Frontón México, donde el PAN nació

El simbolismo del relanzamiento es claro: regresar a su origen. El PAN fue fundado el 16 de septiembre de 1939 en un congreso realizado precisamente en el Frontón México, en la colonia Tabacalera. La figura clave en ese momento fue Manuel Gómez Morin, acompañado de 200 delegados regionales.

De ahí que busquen volver a sus orígenes, y con este relanzamiento se posicionen como “el espacio donde las y los ciudadanos encuentren causas, esperanzas y resultados”

El partido también confirmó que habrá una convocatoria abierta a ciudadanos para participar en el evento público en el Ángel de la Independencia el sábado 18 de octubre.

Relanzamiento político a 86 años

En el marco de su 86 aniversario, el PAN anuncia un relanzamiento nacional con el propósito de recuperar su presencia política y fortalecer su papel como oposición. Bajo la dirigencia de Jorge Romero Herrera, el partido convoca a una marcha el 18 de octubre a partir de las 10:30 horas, del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, denominada como “inicio de una nueva era”.

Este relanzamiento busca reafirmar sus valores tradicionales —libertad, democracia y derechos humanos— y reactivar su militancia de cara a los próximos procesos electorales, tras dos derrotas consecutivas en la contienda presidencial.