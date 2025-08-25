PAN encabezará próxima presidencia de la Cámara de Diputados

GENERANDO AUDIO...

La Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro.

La próxima presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recaerá en el Partido Acción Nacional (PAN), conforme al acuerdo parlamentario vigente.

La vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, recordó que el convenio establece que el primer año correspondía a Morena, como primera fuerza política, mientras que el segundo año será para el blanquiazul.

“El acuerdo era: el primer año ordinario es para Morena por ser la primera fuerza política con representación, pero quien le sigue es Acción Nacional y tendría que ser así por respeto. El coordinador de diputados de Morena lo ha dicho con mucha claridad, que van a respetar el acuerdo”, señaló.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Elección en plenaria del PAN en Jalisco

El nombramiento del presidente de la Cámara Baja se definirá en la reunión plenaria del PAN que se realizará en Guadalajara, Jalisco, del 27 al 29 de agosto.

Uno de los nombres que más suena para presidirla es el de la diputada Kenia López Rabadán.

“No tengo duda que cualquiera de los 71 diputados o diputadas del PAN lo hará con institucionalidad, con respeto, que tienen las capacidades para que así sea”, afirmó Luna.

Plenaria de Morena y del PRI

El partido Morena llevará a cabo su plenaria el sábado 30 de agosto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se prevé la participación de secretarios de Estado como:

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar

Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo federal

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebrará su plenaria a puerta cerrada en su sede nacional del 26 al 28 de agosto. Contará con la participación de Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del entonces IFE, y José Antonio Meade Kuribreña, excandidato presidencial.