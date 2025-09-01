GENERANDO AUDIO...

Propuestas del PAN para la Mesa Directiva de San Lázaro. Foto: Cuartoscuro.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa Abimerhi, anunció que se propondrán cuatro perfiles para presidir la Mesa Directiva de San Lázaro.

¿Quiénes son los perfiles que propone el PAN para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?

En conferencia de prensa, Lixa Abimerhi dio a conocer los nombres de los cuatro legisladores que el PAN presentará para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el segundo año de la LXVI Legislatura.

Los perfiles son:

Margarita Zavala

Kenia López Rabadán

Germán Martínez Cázares

Federico Döring Casar

Estos legisladores blanquiazules, sostuvo, cuentan con una sólida trayectoria y harán respetar la institucionalidad de la Cámara de los Diputados.

“Son cuatro perfiles de sólida trayectoria que son un orgullo por su experiencia legislativa, por su capacidad de diálogo, por su capacidad institucional, pero sobre todo porque cuentan con el absoluto respaldo de nuestro grupo parlamentario, que ha fijado como regla esencial a quien resulte electo en este proceso, respetar la institucionalidad de la Cámara de los diputados”, dijo José Elías Lixa Abimerhi.

¿Hay veto de Morena a legisladores panistas?

Sobre si Morena rechazará los cuatro perfiles propuestos, el legislador del PAN manifestó que no tiene conocimiento de ello ni su homólogo morenista, Ricardo Monreal, le ha hecho saber algo parecido.