GENERANDO AUDIO...

Legisladores del PAN consideran violaciones a privacidad en ley. Foto: Cuartoscuro

El Partido Acción Nacional (PAN) interpuso este martes más de mil amparos colectivos contra el paquete de reformas conocido como la “Ley Espía”, promovido por el Gobierno de Morena. Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, aseguró que esta acción será la primera gran prueba para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Esto que tengo aquí es un juicio de amparo”, declaró Romero en conferencia de prensa, al presentar los recursos ante los Juzgados de Distrito. Explicó que cualquier ciudadano podrá adherirse al amparo colectivo, disponible junto con un manual que indica cómo y dónde presentarlo.

PAN lleva la “Ley Espía” a tribunales

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó en conferencia de prensa que la acción busca frenar el paquete de reformas en materia de seguridad, telecomunicaciones y población, que contempla la implementación de la CURP biométrica.

De acuerdo con Romero, las nuevas leyes también obligan a los concesionarios de telefonía a entregar en tiempo real la geolocalización de los usuarios, el registro de llamadas entrantes y salientes, así como sus domicilios.

Los panistas, reunidos frente a las instalaciones del Poder Judicial, advirtieron que la CURP biométrica así como todas las disposiciones que promueve Morena, no solo centralizará información de identidad, sino también registros financieros y médicos, lo que consideran una intrusión directa a la privacidad de los ciudadanos.

El PAN sostiene que la iniciativa viola el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin una orden escrita de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Convocatoria a la ciudadanía

Romero Herrera hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse al amparo colectivo, argumentando que “cada persona debe defenderse por sí misma” frente a lo que Acción Nacional considera una amenaza a las libertades y derechos fundamentales. Informó que el recurso se encuentra en la pagina de internet del PAN y además existe un manual para indicar cómo y ante qué autoridad presentar el amparo.

El dirigente subrayó que la acción legal no sólo busca frenar la aplicación de las reformas, sino también enviar un mensaje de que la nueva SCJN tendrá que marcar un precedente en defensa de la privacidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]