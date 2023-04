Es el recuento de los días en los que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no ha podido sesionar por falta de quórum, en lonas de gran tamaño.

Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) cumplieron su amenaza y tomaron la tribuna en protesta por la omisión de nombrar a los tres comisionados faltantes.

“Hay ya tres oficios presentados en las últimas dos sesiones y en la de hoy, en donde cada uno y cada una de los integrantes del Senado del PAN, estamos pidiendo que se vote y se vote ya, hay dictámenes listos, no los han subido a la Mesa simplemente porque no han querido, y no estamos dispuestos a que esta condición siga igual, no queremos que esto se siga prolongando y no nos pensamos retirar de aquí hasta que no traigan esos dictámenes y los podamos discutir”.

Julen Rementería, coordinador del PAN, Senado