Paola Longoria, Katya Echazarreta, Elena Raygadas, Nuria Diosdado y Diana Flores, mujeres exitosas en México Siglo XXI 2023

El evento México Siglo XXI reunió a un grupo de mujeres exitosas en sus disciplinas conformado por Katya Echazarreta, Nuria Diosdado, Diana Flores, Paola Longoria y Elena Reygadas; para brindar consejos y su experiencia a los 10 mil becarios de la Fundación TELMEX Telcel que se dieron cita en el Auditorio Nacional.

Cada una de las mujeres participantes en el panel explicaron su definición del éxito y coincidieron en términos generales en que es hacer cada día lo que más les gusta y apasiona.

Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio, narró que desde los 7 años decretó que quería ser astronauta y viajar al espacio, por lo cual desde entonces trabajó desarrollando sus habilidades y conocimientos.

La astronauta indica que el momento más importante fue cuando tomó su primera clase de física y la reprobaron, entonces lo tomó como un reto, “por que a mí no me reprueban”.

Por su parte, Nuria Diosdado y Paola Longoria explicaron que el apoyo de sus padres ha sido lo principal en el desarrollo de su carrera deportiva y señalaron que desde pequeña fueron un motor que impulsó sus carreras.

Díana Flores, quarterback, campeona del mundo con México en Flag Football, narró que a pesar de enfrentarse a una serie de obstáculos en su deporte ella se empeño en vencer a todos esos “nos” como “no es un deporte para niñas”, “estás muy chiquita para jugar”, “no eres lo suficiente alta o fuerte”.

“Algo que me enganchó muchísimo fue derribar todos estos ‘nos’ y no tanto por demostrar al mundo sino por demostrarme a mí misma que no eran reales, que yo sabía quién era, que me encantaba y que era una realidad si yo lo conseguía”.

Diana Flores