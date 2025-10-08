Paquete Económico 2026 contempla deuda total de 1.78 billones de pesos

GENERANDO AUDIO...

Pemex, CFE y Gobierno federal encabezan deuda. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Ciudad de México encabezan las entidades que más deuda adquirirán en 2026, tanto interna como externa, según cifras presentadas al Congreso de la Unión para su aprobación dentro del Paquete Económico 2026.

De acuerdo con Ernesto García Monroy, subdirector del Área de Ingresos y Deuda Pública, se espera que el Gobierno federal reciba autorización para un endeudamiento interno de 1 billón 780 mil millones de pesos y un endeudamiento externo de 15 mil 500 millones de dólares.

Pemex y CFE: niveles de deuda desglosados

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de San Lázaro detalló que Pemex solicitará un endeudamiento interno de 160,619 millones de pesos y un endeudamiento externo de 5,342 millones de dólares.

Para la CFE, se proyecta un endeudamiento interno de 8,764 millones de pesos y un endeudamiento externo de 969 millones de dólares, con el objetivo de financiar operaciones y proyectos estratégicos de ambas empresas.

Ciudad de México solicita 3 mil 500 mdp en Paquete Económico 2026

En el caso de la Ciudad de México, el monto solicitado asciende a 3,500 millones de pesos, que se espera se destinen a cubrir proyectos de inversión y gasto público local.

Nivel de deuda considerado manejable

El director del CEFP, Rosalío Luis Rangel Granados, afirmó que el nivel de deuda del país es manejable, considerando que la economía mexicana actualmente está valuada en 38 billones de pesos, mientras que la deuda total asciende a aproximadamente 19 billones de pesos.

“Ésa es la medida que nos va a dar el parámetro de sostenibilidad”, explicó.

Rangel Granados reconoció que la estimación de crecimiento económico para 2026 es baja, pero aceptable en comparación con el promedio mundial.

“Con todo, esta limitada capacidad de crecimiento de nuestra economía, tan solo 1%, insuficiente a todas luces para todos, debe tomarse en términos relativos; las mayores economías del mundo presentan tasas de 2 a 3%, excepto China”, señaló.

