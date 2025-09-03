GENERANDO AUDIO...

Paquete Económico 2026: menos deuda, priorizará programas sociales.Foto:Cuartoscuro

El próximo lunes, la Cámara de Diputados recibirá el Paquete Económico 2026, en donde se espera menos deuda y se priorizarán los programas sociales. El paquete será entregado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

De acuerdo con Carol Antonio Altamirano, próximo presidente de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, el compromiso del Gobierno federal, es claro:

No aumentar la deuda

Garantizar recursos suficientes para mantener los programas sociales.

Menos deuda, menor déficit

Altamirano precisó que el plan fiscal busca reducir el déficit de manera paulatina.

“El Paquete Económico va a cumplir con ese propósito de que de manera paulatina vamos a reducir el déficit. Entonces, el tema de la deuda está muy claro, hay un compromiso de reducir el déficit”, Carol Antonio Altamirano, Presidente Comisión de Hacienda, Cámara de Diputados

Programas sociales como prioridad

El legislador destacó que el paquete tendrá como eje central la suficiencia de ingresos para que continúen los apoyos sociales que impulsa el Gobierno federal.

“Para que tengamos en 2026 ingresos suficientes para que sigan los programas sociales, tengamos ingresos suficientes y que con eso podamos cumplirle a la gente”, Carol Antonio Altamirano, presidente Comisión de Hacienda, Cámara de Diputados

Paquete económico prevé aumento a refresco

Hace unos días, Ernestina Godoy advirtió que en el Paquete Económico 2026, el Gobierno federal aumentará el impuesto a refresqueras. Asimismo, adelantó que la Presidencia haría algunas iniciativas de reforma, entre ellas una a la Ley Aduanera que, dijo, causará “mucho escozor” a algunos, pero “es el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones”.