Cámara de Diputados recibirá Paquete Económico 2026 al límite del plazo legal
Será hasta las 22:30 horas, una hora y media antes de que venza el plazo constitucional, cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, entregue en la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026.
La ceremonia estaba prevista a las 17:00 horas, pero fue pospuesta. El documento, que incluye la Ley de Ingresos, Ley de Derechos, Miscelánea Fiscal y Presupuesto de Egresos, debe presentarse cada 8 de septiembre como lo marca la ley.
Paquete Económico 2026 sin nuevos impuestos
De acuerdo con el propio gobierno federal, el Paquete Económico 2026 no contempla nuevos impuestos y mantiene la ruta de disciplina fiscal y disminución del déficit.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la Ley de Ingresos eliminará los beneficios fiscales a los bancos en los pagos al IPAB, antes Fobaproa, estimados en 10 mil millones de pesos.
Presupuesto 2026 superará los 9.2 billones de pesos
El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, adelantó que el gasto público del próximo año será superior a 9.2 billones de pesos.
También señaló que se prevé una mejor recaudación en aduanas y un ajuste al IEPS aplicado a refrescos, bebidas alcohólicas y cigarros.