¿Quién gana y quién pierde en el Paquete Económico 2026? Así se plantea presupuesto

Ganadores y perdedores en el paquete Económico 2026. Foto: Cuartoscuro

En el Paquete Económico 2026 hay ganadores y perdedores, pues algunas dependencias del Gobierno, empresas públicas o entes autónomos, de los que quedan, gozarán de mayores recursos, mientras que otros sufrirán la tijera gubernamental.

Para el próximo año se estima un Presupuesto de Egresos de 10.1 billones de pesos.

Los ganadores del Paquete Económico 2026

Entre los ganadores más destacados dentro del Paquete Económico 2026 destacan, de entrada, el nuevo Poder Judicial, que tendrá un presupuesto de 85 mil 960 millones de pesos, un incremento de 17% con respecto al 2025.

Quien también gozará de más incremento en su presupuesto será la Secretaría de Energía, con 267 mil 439 millones de pesos, un aumento de 86.8%. Así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con 3 mil 852 millones, que significan un incremento de 23.7%.

La Secretaría de Bienestar tendrá un presupuesto de 674 mil 510 millones, un alza de 12.4%. De igual forma, la Secretaría de Educación Pública dispondrá de 513 mil millones de pesos, un aumento de 6.4%.

Entre las secretarías que también tendrán un incremento está la de Gobernación, con un presupuesto de 9 mil 959 millones, casi 5% más, y la Defensa Nacional contará con 170 mil 753 millones de pesos, 4.2% de aumento.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también sube en presupuesto con 1 billón 590 mil 308 millones de pesos, y un aumento de 4.6%. Mientras que el nuevo IMSS Bienestar tendrá un presupuesto de 172 mil 492 millones de pesos.

En la lista de ganadores dentro del Paquete Económico 2026 también se encuentra Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien se le destinarán 517 mil 362 millones de pesos, un incremento de 7.7%.

Los grandes perdedores del Paquete Económico 2026

En la otra cara de la moneda, la tijera se pasó a varias dependencias, quienes verán disminuidos sus recursos. Entre los grandes perdedores del Paquete Económico 2026 se encuentra el Instituto Nacional Electoral (INE), que tendrá un presupuesto de 22 mil 837 millones de pesos, una disminución de 18.3%.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 60 mil 110 millones de pesos, sufre un recorte de 17.5%. Mientras que Cultura tendrá 13 mil 097 millones de pesos, con una caída de 16.1%.

El Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán 17 mil 529 millones de pesos, un decremento de 3.4%.

En la lista de reducción de presupuesto también está la Secretaría de Salud, la cual tendrá un presupuesto de 513 mil millones de pesos, una disminución de 3.2%. La Marina contará con 66.825 millones, 3.3% menos.

Los demás órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica; el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Energía; Comisión Nacional de Hidrocarburos y el INAI aparecen con cero presupuesto.