Para evitar aranceles de Trump, México ha ofrecido disminuir su comercio con otros países

A una semana de que venza el plazo establecido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la entrada en vigor de un arancel del 30% a productos mexicanos, el Gobierno de México ha ofrecido una propuesta para evitar la medida: disminuir su comercio con países con los que no tiene tratado y fortalecer las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Así lo informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien detalló que la propuesta ya fue presentada a la Casa Blanca como una forma de reducir el déficit comercial entre ambas naciones.

Durante una conferencia, Sheinbaum explicó que una de las opciones planteadas es limitar las compras —tanto del gobierno como del sector privado— a países sin acuerdos comerciales vigentes con México. En su lugar, se promovería el consumo de productos estadounidenses, siempre y cuando esto no tenga impacto inflacionario.

“México compra a muchos países con los que no tiene tratado comercial; si se deja de comprar, no solamente el gobierno sino los privados, o disminuye la compra a los países con los que no tenemos tratado y se fortalece la compra a productos de Estados Unidos —sin que esto genere inflación—, evidentemente es una manera de bajar el déficit comercial”, declaró la mandataria el 25 de julio de 2025.