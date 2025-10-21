GENERANDO AUDIO...

Viviendas afectas por lluvias.

Las recientes lluvias que dejaron daños en cinco estados del país provocaron que miles de personas perdieran gran parte o la totalidad de su hogar. Los afectados vieron cómo su patrimonio e insumos más básicos como muebles y electrodomésticos quedaron en el agua. Ante la situación de emergencia, el Gobierno federal puso en marcha el Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, mediante el cual dispersará recursos a las más de 100 mil familias que se estima fueron damnificadas. Los apoyos irán de los 20 mil a los 70 mil pesos.

En Unotv.com nos dimos a la tarea de investigar para qué alcanzarían los recursos del Plan Integral de ayuda a los damnificados. Tomamos como base los precios más económicos del mercado.

¿Para qué alcanzaría el primer apoyo de 20 mil pesos?

Estos son algunos electrodomésticos y muebles que podrías reponer con el primer apoyo de 20 mil pesos que entregará el Gobierno a partir del 22 de octubre.

Electrodomésticos:

Refrigerador: 4 mil 190 pesos

Estufa: 500 pesos

Lavadora: 2 mil 600 pesos

Televisión: 2 mil 170 pesos

Ventilador: 380 pesos

Tanque de gas de 20 kg: mil 669 pesos

Muebles:

Colchón: 2 mil pesos

Cama (literas): 4 mil 499 pesos

Comedor con cuatro sillas: 2 mil 500 pesos

Sala: 3 mil 540 pesos

El total es de, aproximadamente, 24 mil 48 pesos. Cabe aclarar que estos precios están sujetos a marca y tienda donde se adquiere.

¿Cuál es el precio de los materiales básicos necesarios para la rehabilitación de una vivienda?

Además el Gobierno de la República dividió los apoyos de esta última etapa con base en los daños que presenta la vivienda.

25 mil pesos para afectaciones medias en vivienda

en vivienda 40 mil pesos para afectaciones mayores

70 mil pesos por pérdida total de vivienda

Para determinar qué podrías comprar tomaremos como base estos precios:

Bulto de cemento: 133 pesos

Arena y grava: 4 mil 49 pesos por carga mixta para 6 metros cúbicos

Tabique rojo recocido: 3 mil 808 pesos por millar

Varilla (varias medidas): 17 mil 284 por tonelada

Lámina para techado: 739 pesos por unidad de 305 X 97 CM

Tubería PVC (Drenajes): 76 pesos por tubo de 2×3 metros

Tubería cobre (instalación de agua): 238 por unidad tipo L de 3/4 pulgada x 1 metro

Cable para instalación eléctrica (negro y blanco): mil 339 por dos rollos de cable de 50 metros, calibre 12

Mano de obra: 8 mil 830 pesos, de acuerdo con el sitio oficial Data México

¿Para qué alcanzaría el apoyo de 25 mil pesos?

Es importante señalar que daño medio se refiere a una vivienda que no está destruida por completo, pero sí sufrió daños considerables. Por ejemplo: muros agrietados, estructura comprometida parcialmente, sistemas como techo, ventanas, puertas o instalaciones (agua, electricidad) afectados, que requieren reparación importante.

Distribución estimada de gasto con 25 mil pesos

Concepto Unidad Precio unitario Cantidad posible con $25,000 Costo estimado Descripción del uso Cemento Bulto $133 30 bultos $3,990 Para resanar muros, pisos o preparar mezcla de mampostería. Arena y grava Carga mixta (6 m³) $4,049 1 carga $4,049 Material para mezcla de cimentación, pisos o repellado. Tabique rojo Millar $3,808 1 millar $3,808 Permite reconstruir muros dañados (≈ 12 m² de muro). Varilla Tonelada $17,284 0.15 toneladas (≈150 kg) $2,593 Refuerzo para castillos o losas pequeñas. Lámina galvanizada para techo Unidad 305×97 cm $739 4 piezas $2,956 Para reponer 12 m² de techumbre. Tubería PVC (drenaje) Unidad (3 m) $76 10 tubos $760 Reparación parcial del drenaje sanitario. Cable eléctrico (calibre 12) 2 rollos (100 m totales) $1,339 1 juego $1,339 Reinstalar líneas eléctricas básicas. Mano de obra Costo promedio $8,830 1 cuadrilla básica $8,830 Albañil y ayudante por unos 10 días.

El total aproximado sería de 28 mil 325 pesos, por lo que con 25 mil pesos se cubre prácticamente lo esencial, ajustando o reduciendo materiales según prioridad.

¿Para qué alcanzaría el apoyo de 40 mil pesos?

Este recurso está destinado a la reconstrucción o reparación de viviendas que sufrieron un daño mayor, permitiendo a los beneficiarios realizar las obras necesarias para recuperar su hogar.

Distribución estimada del gasto con 40 mil pesos

Concepto Unidad Precio unitario Cantidad posible con $40,000 Costo estimado Descripción del uso Cemento Bulto $133 45 bultos $5,985 Para cimentación, muros, pisos y aplanados. Arena y grava Carga mixta (6 m³) $4,049 1 carga $4,049 Mezcla para muros, pisos o losas. Tabique rojo recocido Millar $3,808 2 millares $7,616 Construcción de hasta 25 m² de muro. Varilla Tonelada $17,284 0.25 toneladas (≈250 kg) $4,321 Refuerzo para columnas, castillos o losa pequeña. Lámina galvanizada Unidad 305×97 cm $739 6 piezas $4,434 Para reponer hasta 18 m² de techumbre. Tubería PVC (drenaje) Unidad (3 m) $76 15 tubos $1,140 Sustitución o ampliación del drenaje. Tubería de cobre (agua) Unidad (1 m) $238 10 piezas $2,380 Reparación parcial de red hidráulica. Cable eléctrico (calibre 12) 2 rollos (100 m totales) $1,339 1 juego $1,339 Instalación eléctrica básica. Mano de obra Promedio nacional $8,830 1.5 cuadrillas o más días $13,236 Albañil y ayudante por unas 15–20 jornadas.

El total aproximado sería de alrededor de 44 mil 500 pesos, lo que significa que con 40 mil pesos se podrían cubrir prácticamente todos los materiales básicos y mano de obra, ajustando cantidades según las prioridades de reparación.

¿Para qué alcanzaría el apoyo de 70 mil pesos?

Este apoyo podría utilizarse para los siguientes rubros en un escenario de vivienda dañada con pérdida total, es decir, cuando la estructura debe reconstruirse casi desde cero:

Distribución estimada del gasto con 70 mil pesos

Concepto Unidad Precio unitario Cantidad posible con $70,000 Costo estimado Descripción del uso Cemento Bulto $133 80 bultos $10,640 Para cimentación, muros, pisos, aplanados y losa ligera. Arena y grava Carga mixta (6 m³) $4,049 2 cargas $8,098 Material para mezcla estructural y pisos. Tabique rojo recocido Millar $3,808 4 millares $15,232 Permite construir hasta 50 m² de muro (vivienda de 25–30 m²). Varilla Tonelada $17,284 0.5 toneladas (≈500 kg) $8,642 Estructura para zapatas, castillos y losa. Lámina galvanizada (techado) Unidad 305×97 cm $739 10 piezas $7,390 Techado de unos 30 m², o parte de losa ligera. Tubería PVC (drenaje) Unidad (3 m) $76 20 tubos $1,520 Instalación completa de drenaje doméstico. Tubería de cobre (agua) Unidad (1 m) $238 15 piezas $3,570 Red hidráulica para cocina, baño y lavadero. Cable eléctrico (calibre 12) 2 rollos (100 m totales) $1,339 2 juegos $2,678 Cableado eléctrico completo para casa pequeña. Mano de obra Promedio nacional $8,830 2 cuadrillas o más días $17,660 Albañiles, ayudantes y plomero/electricista por 25–30 días.

El total aproximado sería de alrededor de 75 mil 430 pesos, es decir, con 70 mil pesos se puede cubrir casi toda la reconstrucción básica de una vivienda, ajustando materiales o jornadas laborales según el daño.

¿Cuándo empiezan a repartir los apoyos?

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, precisó que, a partir del miércoles 22 de octubre, se iniciará con la entrega directa de 20 mil pesos a todas las viviendas afectadas ya censadas.

Con este apoyo, además, se otorgarán: un vale de enseres y un vale de canasta alimentaria.

Del 22 al 29 de octubre se realizará el pago para los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En tanto, para el estado de Hidalgo se realizará del 25 de octubre al 5 de noviembre.

La convocatoria para la entrega de estos apoyos, indicó, se hará mediante un mensaje de texto al teléfono celular registrado en el Censo del Bienestar. Para poder acceder a estos apoyos, los afectados por las lluvias tendrán que entregar el talón de censo (cintillo) y la copia de una identificación oficial.