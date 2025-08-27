¿Para qué sirve la constancia de semanas cotizadas del IMSS y cómo obtenerla?

GENERANDO AUDIO...

Tramita tu constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Foto: Cuartoscuro

Si tienes planeado tramitar tu pensión, uno de los documentos que necesitas es la constancia de semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual se puede obtener gratuitamente en línea, o de manera presencial, en las subdeleagciones del IMSS.

¿Cómo obtener la constancia de semanas cotizadas en el IMSS?

La constancia de semanas cotizadas la puedes obtener de manera gratuita en la página de Servicios Digitales del IMSS, ingresando en el siguiente enlace. En este sitio web se te pedirá tu CURP, tu Número de Seguridad de Social (NSS) y un correo electrónico al que se te enviará el documento solicitado.

Si lo prefieres, también puedes realizar el trámite de manera presencial, en la ventanilla de la subdelegación que te corresponda, de lunes a viernes, en un horario de atención de 8:00 a 15:30 horas. No olvides presentar los siguientes documentos.

CURP

NSS

Identificación oficial vigente

¿Qué es la constancia de semanas cotizadas del IMSS y para qué sirve?

La Constancia de Semanas Cotizadas es un documento informativo que permite a los derechohabientes del IMSS conocer cuántas semanas de trabajo han sido registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este documento es importante porque te lo pedirán cuando tramites tu pensión, o quieras verificar tu antigüedad laboral, además podrás revisar que tus empleadores hayan cumplido con sus aportaciones y saber con qué salario te tienen registrado.

