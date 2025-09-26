Paro de estudiantes de la UNAM: lista de planteles sin clases tras muerte en CCH Sur

GENERANDO AUDIO...

Escuelas de la UNAM en paro. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrenta un paro estudiantil luego de la muerte de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, hecho que ha generado indignación y protestas dentro de la comunidad universitaria.

Desde lo ocurrido, diversos planteles de bachillerato y facultades decidieron suspender actividades en solidaridad con la víctima y para exigir justicia, mayor seguridad y protocolos claros de atención a la violencia.

De acuerdo con reportes estudiantiles, los siguientes planteles permanecen sin clases:

La lista podría aumentar en las próximas horas, ya que asambleas de otros planteles continúan discutiendo si se suman al paro.

Estudiantes organizados señalaron que no levantarán la suspensión de clases hasta que las autoridades universitarias y de justicia esclarezcan el caso, sancionen a los responsables y se garantice un ambiente seguro para la comunidad.

Por su parte, la UNAM expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que dará seguimiento al proceso legal, además de reforzar las medidas de seguridad en los campus.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]