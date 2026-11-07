Paro nacional del Poder Judicial: ¿qué sedes están sin labores?

¿Cuantos estados se unieron al paro nacional del Poder Judicial?. Foto: Uno TV

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores este viernes, en protesta por el nuevo esquema de evaluación del personal de carrera judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La movilización comenzó durante la madrugada en distintas instalaciones del país. De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, la suspensión de actividades alcanzó al menos 40 sedes en 23 estados, aunque otros recuentos reportaron presencia de trabajadores en un mayor número de entidades.

Los manifestantes consideran que las nuevas disposiciones pueden poner en riesgo su estabilidad laboral y cuestionan los criterios que se utilizarán para evaluar su desempeño.

🚨Mapa actualizado de las sedes en paro a las 10:00 del 6 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/t8gHFePgBz — Secretario PJF (@PjfSecretario) November 6, 2026

¿Qué sedes del Poder Judicial de la Federación están en paro nacional?

De acuerdo con el mapa de movilizaciones y los reportes de las sedes que se sumaron a la protesta, estas son algunas de las ubicaciones donde se confirmó o reportó el paro:

Estado Sedes 1.- Baja California Tijuana 2.- Chihuahua Ciudad Juárez 3.- Nuevo León Monterrey 4.- Durango Durango 5.- Zacatecas Zacatecas 6.- Nayarit Nayarit 7.- Jalisco Guadalajara y Zapopan 8.- Michoacán Morelia y Uruapan 9.- Estado de México Toluca 10.- Guerrero Chilpancingo y Acapulco 11.- San Luis Potosí San Luis Potosí 12.- Ciudad de México San Lázaro, Ajusco, Las Flores, Prisma y Revolución 13.- Morelos Cuernavaca 14.- Tamaulipas Ciudad Victoria y Tampico 15.- Hidalgo Pachuca 16.- Veracruz Coatzacoalcos, Xalapa y Boca del Río 17.- Tabasco Tabasco 18.- Chiapas Tuxtla Gutiérrez y Tapachula 19.- Oaxaca Oaxaca y Salina Cruz 20.- Puebla Puebla 21.- Guanajuato Guanajuato 22.- Yucatán Yucatán 23.- Quintana Roo Cancún y Chetumal

La lista corresponde a las ubicaciones reportadas durante el 6 de noviembre; la situación de cada inmueble puede cambiar conforme avancen las movilizaciones.

¿Por qué comenzó el paro de labores en el Poder Judicial?

La protesta responde al Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado en el DOF el 5 de noviembre, mediante el cual el Órgano de Administración Judicial (OAJ) estableció el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.

Los trabajadores expresaron su preocupación porque consideran que los criterios de evaluación podrían afectar su permanencia en los puestos que ocupan.

A través de un video difundido en redes sociales, la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo, comunicó el inicio del paro y señaló que buscan una evaluación más justa, que permita mejorar el servicio sin poner en riesgo los derechos laborales.

¿Qué dice el Poder Judicial sobre las evaluaciones?

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial aseguró que la primera Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026 tendrá carácter diagnóstico y que sus resultados no implicarán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación del personal.

El organismo señaló que el objetivo es identificar fortalezas y áreas de oportunidad para impulsar la capacitación y el desarrollo profesional de los trabajadores.

De acuerdo con el calendario previsto, las evaluaciones comenzarán el 4 de diciembre para secretarios; continuarán el 8 de diciembre para actuarios y concluirán los días 14 y 15 de diciembre para oficiales judiciales.

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