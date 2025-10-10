GENERANDO AUDIO...

Al menos cuatro planteles de la UNAM se encuentran en paro. Cuartoscuro

Al menos cuatro planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentran en paro de actividades este viernes, tras reportarse presuntas amenazas en contra de la comunidad estudiantil.

Los centros educativos que suspendieron actividades son la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), la Facultad de Economía, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y la Preparatoria 8.

Paro indefinido en la FCPyS

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales informó que su asamblea estudiantil decidió realizar un paro indefinido de actividades académicas y administrativas a partir del jueves 9 de octubre.

“Por este medio se les informa que la asamblea de estudiantes de la FCPyS resolvió realizar paro indefinido de actividades académicas y administrativas a partir de este jueves 9 de octubre”, notificó el director Alejandro Chaona en una tarjeta informativa.

Facultad de Economía y otras sedes también detienen labores

Por su parte, la Facultad de Economía anunció que entró en paro total desde el miércoles y que la medida se mantendrá hasta el miércoles 15 de octubre a las 19:00 horas.

“La asamblea de estudiantes entregó un cuarto pliego petitorio, el cual firmé junto con una carta de no represalias. En este pliego se informa la decisión de entrar en paro total”, indicó la directora Lorena Rodríguez León en un comunicado.

También se sumaron a la suspensión de actividades la FES Zaragoza y la Preparatoria 8, donde estudiantes han manifestado inquietud por su seguridad ante los recientes reportes de amenazas.

Presuntas amenazas en distintos planteles

Alumnos de diversas facultades de la UNAM solicitaron a las autoridades universitarias reforzar la seguridad en los campus tras amenazas de bomba registradas en las últimas semanas.

De acuerdo con recorridos realizados por medios de comunicación, los estudiantes expresaron preocupación por la falta de personal de seguridad y la facilidad con la que se puede acceder a las instalaciones.

“Sí se me hace que hay una falta de seguridad por parte de los directivos, porque realmente no hay mucho personal en cada facultad y es muy fácil acceder a las mismas”, señaló una alumna de la FCPyS a medios nacionales.

Ambiente de tensión entre la comunidad

Estudiantes de distintos planteles aseguraron que el ambiente universitario se ha vuelto tenso por la circulación de rumores y noticias no verificadas.

“Se ha permitido que se cree un ambiente de tensión, en el cual han crecido los rumores e información falsa que asusta mucho a la comunidad, ya que esta se está tomando sin realmente ser verificada”, comentó una alumna de la FCPyS.

Otras facultades piden medidas preventivas

Ante la preocupación generalizada, alumnos de facultades como la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Derecho también han solicitado a las autoridades universitarias implementar acciones preventivas para proteger a la comunidad.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un comunicado oficial sobre el paro ni sobre las denuncias por amenazas en los planteles.

