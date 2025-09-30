Paros, suspensiones y clases en línea afectan a unos 256 mil alumnos en la UNAM

Más de 256 mil estudiantes de la UNAM afectados: 31 de 45 planteles suspendieron clases presenciales por crisis de seguridad.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa una crisis inédita: 31 de sus 45 planteles interrumpieron clases presenciales, lo que equivale al 68.8 % de su infraestructura académica. La medida ha impactado a más de 256 mil estudiantes, es decir, casi a 7 de cada 10 de su matrícula total.

De acuerdo con datos de la Agenda Estadística UNAM 2025, la UNAM tuvo el ciclo escolar pasado una matrícula total de 372 mil 755 alumnos en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, cifra que podría ser muy parecida a la de este nuevo ciclo escolar.

  •  33 mil 851 posgrado
  • 232 mil 106 licenciatura
  • 106 mil 087 bachillerato
  • 711 técnico y propedéutico de la Facultad de Música

¿Qué provocó la crisis?

Las decisiones se tomaron tras el asesinato de un alumno del CCH Sur la semana pasada, un hecho que detonó protestas, reclamos de seguridad y movilizaciones en facultades, escuelas y preparatorias de la máxima casa de estudios.

La UNAM cuenta con 16 facultades, 10 unidades multidisciplinarias y cinco escuelas nacionales, además de nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades

Hasta ahora, un total de 15 planteles permanecen en paro total o parcial:

  1. CCH Oriente
  2. CCH Sur
  3. ENES Morelia
  4. Facultad de Arquitectura
  5. Facultad de Artes y Diseño
  6. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
  7. Facultad de Ingeniería
  8. Facultad de Medicina
  9. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
  10. Facultad de Música
  11. Facultad de Odontología
  12. Facultad de Trabajo Social
  13. Facultad Filosofía y Letras
  14. FES Acatlán
  15. FES Cuautitlán

Clases en línea

Ante amenazas digitales y para reforzar medidas de seguridad, 11 planteles optaron por la enseñanza virtual, incluidos Derecho, Economía, Psicología, FES Aragón y los CCH Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo.

Mientras que cinco planteles mantienen cierres puntuales: la Facultad de Ciencias y las Preparatorias 2, 5, 6 y 8. En contraste, sólo 13 planteles continúan con actividades presenciales normales, como las FES Cuautitlán e Iztacala y las Preparatorias 1, 3, 4, 7 y 9.

