Pasajeros del AIFA no pagarán casetas en autopistas. FOTO: Cuartoscuro

A partir del 15 de octubre de 2025, los pasajeros que viajen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podrán exentar el pago de peaje en las autopistas que conectan con la terminal aérea, presentando su pase de abordar en las casetas de cobro.

La medida fue anunciada por el propio AIFA en sus redes sociales, con el objetivo de facilitar el acceso al aeropuerto y reducir los costos de traslado para los usuarios. Los automovilistas deberán mostrar su pase de abordar vigente para acceder al beneficio.

¿En qué autopistas aplica la exención de pago?

El beneficio se aplicará en varias plazas de cobro ubicadas en las principales vías hacia el AIFA, entre ellas:

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México , en los tramos Ajoloapan-Pachuca, Pachuca y Tulancingo-Pachuca.

, en los tramos Ajoloapan-Pachuca, Pachuca y Tulancingo-Pachuca. Circuito Exterior Mexiquense , con casetas como Jorobas, Tultepec, Huehuetoca, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Hank González, Ecatepec y Santa Inés.

, con casetas como Jorobas, Tultepec, Huehuetoca, Tultitlán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Hank González, Ecatepec y Santa Inés. Peñón–Texcoco , en los tramos Peñón, Texcoco y Entronque Peñón.

, en los tramos Peñón, Texcoco y Entronque Peñón. Ecatepec–Pirámides , que incluye Ecatepec y Tepexpan.

, que incluye Ecatepec y Tepexpan. México–Pachuca , en puntos como Ojo de Agua, Revolución, Huehuetoca y Ecatepec.

, en puntos como Ojo de Agua, Revolución, Huehuetoca y Ecatepec. Pirámides–Texcoco , con casetas en Tezoyuca y Nabor Carrillo.

, con casetas en Tezoyuca y Nabor Carrillo. México–Querétaro, en la plaza de Tepotzotlán.

El AIFA informó que la exención aplicará solo el día del vuelo, presentando el pase de abordar en formato físico o digital. Con esta medida, las autoridades buscan incentivar el uso del aeropuerto y mejorar su conectividad con distintos puntos del Valle de México.

Las autoridades invitaron a los usuarios a consultar la lista completa de casetas incluidas en el programa a través de los canales oficiales del aeropuerto.