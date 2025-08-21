Pasaporte mexicano: requisitos, costos y cómo tramitarlo

GENERANDO AUDIO...

El pasaporte mexicano es uno de los documentos oficiales que acreditan tanto la identidad como la nacionalidad de las personas, además de que es esencial para poder viajar al extranjero.

Este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) implementó una serie de cambios para que la renovación o primera expedición pueda realizarse en pocos pasos tanto de forma presencial como en línea.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

Acreditar nacionalidad con uno de los siguientes documentos (original y copia): acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana

Presentar una identificación oficial con fotografía (original y copia), como INE, cédula o título profesional, cartilla militar

Entregar el comprobante de pago de los derechos del pasaporte

Mostrar la hoja de confirmación de cita obtenida al agendar en línea

Costos del pasaporte mexicano

A partir del 1 de enero de 2025, la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente ajustó los precios para el pasaporte mexicanos. Quedan de la siguiente manera:

Un año: 885 pesos

Tres años: 1 mil 730 pesos

Seis años: 2 mil 350 pesos

10 años: 4 mil 120 pesos

Es importante señalar que en el caso del pasaporte con vigencia de un año, sólo se expide para menores de 3 años.

Descuentos en costos del pasaporte: ¿para quiénes aplica?

La SRE implementó un descuento del 50% exclusivamente para:

Personas mayores de 60 años

Personas con discapacidad comprobable

Trabajadores agrícolas temporales con contrato en Canadá

Para estas personas, los precios son los siguientes:

Tres años: 865 pesos

Seis años: 1 mil 175 pesos

10 años: 2 mil 60 pesos

En caso de que se requiera urgentemente el pasaporte, la SRE tiene tarifas de emergencia, mismas que tienen un aumento del 30% sobre el precio base.

¿Cómo tramitarlo en línea?

La cita para tramitar el pasaporte mexicano se agenda

Ingresar al portal oficial de citas: citas.sre.gob.mx

Completar el pre-registro con CURP y datos personales

Elegir vigencia, oficina y horario de cita

Acudir el día de la cita con los documentos requeridos y el comprobante de pago

También es posible agendar cita vía WhatsApp mediante el número oficial de la SRE: 55 8932 4827.

