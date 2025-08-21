Pasaporte mexicano: requisitos, costos y cómo tramitarlo
El pasaporte mexicano es uno de los documentos oficiales que acreditan tanto la identidad como la nacionalidad de las personas, además de que es esencial para poder viajar al extranjero.
Este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) implementó una serie de cambios para que la renovación o primera expedición pueda realizarse en pocos pasos tanto de forma presencial como en línea.
Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano
- Acreditar nacionalidad con uno de los siguientes documentos (original y copia): acta de nacimiento, carta de naturalización o certificado de nacionalidad mexicana
- Presentar una identificación oficial con fotografía (original y copia), como INE, cédula o título profesional, cartilla militar
- Entregar el comprobante de pago de los derechos del pasaporte
- Mostrar la hoja de confirmación de cita obtenida al agendar en línea
Costos del pasaporte mexicano
A partir del 1 de enero de 2025, la dependencia a cargo de Juan Ramón de la Fuente ajustó los precios para el pasaporte mexicanos. Quedan de la siguiente manera:
- Un año: 885 pesos
- Tres años: 1 mil 730 pesos
- Seis años: 2 mil 350 pesos
- 10 años: 4 mil 120 pesos
Es importante señalar que en el caso del pasaporte con vigencia de un año, sólo se expide para menores de 3 años.
Descuentos en costos del pasaporte: ¿para quiénes aplica?
La SRE implementó un descuento del 50% exclusivamente para:
- Personas mayores de 60 años
- Personas con discapacidad comprobable
- Trabajadores agrícolas temporales con contrato en Canadá
Para estas personas, los precios son los siguientes:
- Tres años: 865 pesos
- Seis años: 1 mil 175 pesos
- 10 años: 2 mil 60 pesos
En caso de que se requiera urgentemente el pasaporte, la SRE tiene tarifas de emergencia, mismas que tienen un aumento del 30% sobre el precio base.
¿Cómo tramitarlo en línea?
La cita para tramitar el pasaporte mexicano se agenda
- Ingresar al portal oficial de citas: citas.sre.gob.mx
- Completar el pre-registro con CURP y datos personales
- Elegir vigencia, oficina y horario de cita
- Acudir el día de la cita con los documentos requeridos y el comprobante de pago
También es posible agendar cita vía WhatsApp mediante el número oficial de la SRE: 55 8932 4827.