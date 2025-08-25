Paso a paso: tramita tu acta de nacimiento digital con la Llave MX

GENERANDO AUDIO...

Descarga tu acta digital con Llave MX. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México implementó una nueva plataforma para que la ciudadanía pueda gestionar el acta de nacimiento digital con la Llave MX, simplificando el procedimiento en línea y asegurando disponibilidad permanente. Desde el 1 de agosto, el portal oficial concentra los servicios del Registro Civil a nivel nacional y sustituye a la página anterior.

Trámite de acta de nacimiento en línea con Llave MX

La Secretaría de Gobernación informó que mediante esta herramienta cualquier persona puede localizar, descargar e imprimir su documento desde cualquier parte del país con conexión a internet.

“El procedimiento se realiza en línea, funciona las 24 horas y sólo se necesitan datos básicos como nombre, fecha y entidad de nacimiento o la CURP”, destacó la dependencia.

Para acceder al servicio es indispensable contar con la Llave MX, una identidad digital que centraliza múltiples trámites gubernamentales en un solo acceso.

Portal oficial para acta de nacimiento digital

El sitio habilitado es el oficial del registro civil que puedes ver dando clic aquí, donde se concentra la búsqueda de actas certificadas. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar con la cuenta Llave MX

Realizar la búsqueda con la CURP o datos personales completos

o datos personales completos Confirmar que la información sea correcta

Efectuar el pago en línea mediante el sistema habilitado

Descargar el acta certificada en formato PDF

Acceso con identidad digital Llave MX

La Secretaría de Gobernación subrayó que la Llave MX permite con una sola cuenta acceder a múltiples plataformas oficiales del Gobierno de México.

