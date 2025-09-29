GENERANDO AUDIO...

Desocupación México agosto 2025 2.9% Inegi ENOE

El desempleo en México se ubicó en 2.9% en agosto de 2025 y la informalidad laboral llegó a 54.8%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi en contraste con el mismo mes de 2024. La cifra de informalidad incluye a trabajadores fuera de esquemas formales, pese a la incorporación reciente de repartidores a los sistemas de seguridad social, como el IMSS.

La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 61.3 millones de personas en el mismo periodo, con una tasa de participación económica de 58.8%. En comparación con agosto de 2024, la PEA registró una reducción de 274 mil personas.

Participación económica en México agosto 2025

Por sexo, la tasa de participación económica femenina fue de 45.2% y la masculina de 74.3%. En relación anual, la participación de las mujeres bajó 0.8 puntos porcentuales y la de los hombres descendió 2.0 puntos.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) ascendió a 42.9 millones de personas, equivalente al 41.2% de la población de 15 años y más. Este grupo creció en 2.2 millones frente a agosto de 2024. Dentro de la PNEA, 5.5 millones se declararon disponibles para trabajar, aunque no realizaron acciones de búsqueda de empleo.

Ocupación en México agosto 2025

La población ocupada fue de 59.5 millones de personas, lo que representó el 97.1% de la PEA. Esto implicó un descenso de 201 mil ocupados en comparación anual.

Ocupación femenina: 24.3 millones de mujeres, con un alza de 41 mil en un año.

Ocupación masculina: 35.2 millones de hombres, con una baja de 242 mil en el mismo periodo.

Desocupación en México agosto 2025

La población desocupada se ubicó en 1.8 millones de personas, con una reducción anual de 73 mil.

Mujeres desocupadas: 774 mil en agosto de 2025 frente a 834 mil un año antes.

Hombres desocupados: se mantuvieron en 1 millón en ambos periodos.

La tasa de desocupación nacional se consolidó en 2.9% de la PEA.

Subocupación e informalidad laboral en México agosto 2025

Además del desempleo, la ENOE reportó indicadores complementarios:

Subocupación : 7.1% de la población ocupada.

: 7.1% de la población ocupada. Informalidad laboral: 54.8% de la población ocupada, que incluye a quienes trabajan sin acceso a seguridad social o sin contrato formal.

La tasa de informalidad se mantuvo también elevada pese a la afiliación de repartidores al IMSS, lo que refleja que este sector no logró compensar la magnitud del empleo fuera de la formalidad en el país.

Ocupación femenina aumenta

Los resultados muestran un mercado laboral con contrastes: mientras la ocupación femenina aumentó en términos absolutos, su tasa de participación se redujo, al igual que la de los hombres. La expansión de la PNEA y el alto nivel de informalidad laboral son factores que continúan definiendo el comportamiento del empleo en México.